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"Сибирский борец": барнаульские спортсмены подтвердили звание лучших

, ИА "Амител"
Межрегиональный турин по грэпплингу, грэпплингу ги и панкратиону прошел в Барнауле

Межрегиональный турнир "Сибирский борец" по грэпплингу, грэпплингу ги и панкратиону фулл-контакт прошел в выходные в Барнауле, в Алтайском центре самбо.

В турнире приняло участие около 400 спортсменов. Среди них команды Новосибирской области СК "Сибирь", СК "Rychin-Team", СК "Питбуль" и команда Кемеровской области СК "Крепость".

От Алтайского края выступали команды ВПК "БАРС" (г. Рубцовск), ДЮСШ Рубцовского района, СК "ВЫЗОВ" (г. Змеиногорск), ВПК "Медведь" (с. Поспелиха), СК "Олимп" (г. Новоалтайск), СК "ВАЛЬХАЛЛА" (с. Родино).

Барнаул представляли клубы СК "ТОП ФАЙТ", КСБЕ "Эксклюзив", ВПК "Алькор", СК "Удар", ВСК "Вега-Кристалл", ЦСЕ "Top Team Siberia", сборная команда АлтГУ, ДЮСШ "Ирбис".

Организаторами турнира стали Алтайская краевая федерация панкратиона и грэпплинга и Управление спорта и молодежной политики Алтайского края.

Турнир прошел на высоком уровне, было много ярких поединков.

По итогу турнира ценными призами за индивидуальное мастерство были отмечены:

По грэпплингу:

"За волю к победе" — Прохоров Денис, Спивакова Оксана, Смолихин Сергей (все три спортсмена из КСБЕ "Эксклюзив"), Крохалев Никита (СК "Вызов") и Шихов Федор (СК "Олимп").

"За лучшую технику" — Макаров Марк и Муравьев Илья (СК "Питбуль"), Зайцев Макар (КСБЕ "Эксклюзив"), , Ким Дарья, (ВПК "БАРС"), Шелепов Андрей (СК "Олимп").

"За самый короткий бой" — Игнатьев Александр (СК "ТОП ФАЙТ"), Крохалев Никита (СК "Вызов"), Шелепов Андрей (СК "Олимп").

По панкратиону:

"За волю к победе" — Смолихин Сергей, Еременко Арсений и Фозилов Абубакр (КСБЕ "Эксклюзив"), Колбасин Юрий (СК "ТОП ФАЙТ"), Ашуров Шахзод (ЦСЕ "Top Team Siberia").

"За лучшую технику" — Кривков Юрий, Булгаков Степан и Зайцев Макар (КСБЕ "Эксклюзив"), Муравьев Илья (СК "Питбуль"), Гасымов Амин (ЦСЕ "Top Team Siberia"), , Игнатьев Александр (СК "ТОП ФАЙТ").

"За самый короткий бой" — Игнатьев Александр (СК "ТОП ФАЙТ"), Макаров Марк (СК "Питбуль"), Краснокуцкий Андрей и Никитин Иван (СК "Сибирь"), Погудин Евгений (СК "Вызов"), Джуманов Илхомбек (СК "Удар"), Щербинина Елена (ВПК "Медведь").

В командном зачете бронзу по грэпплингу увезла домой команда СК "Олимп", г. Новоалтайск под руководством Андрея Прокопьева и Николая Маришкина. По панкратиону третье место заняла команда ВПК "Медведь" из Поспелихи под руководством Евгения Черкашина. Успешным стало выступление СК "Вызов". Команда Сергея Крохалева стала серебряным призером турнира по грэпплингу. Третье командное место по панкратиону в тяжелой борьбе завоевала еще одна барнаульская команда – ЦСЕ "Top Team Siberia" Александра Локтева и Евгения Шевченко.

В борьбе за золото в командном зачете не было равных сборной КСБЕ "Эксклюзив". Наши земляки под руководством тренеров Ивана Толстопятова и Ильи Голубева отстояли спортивную славу Барнаула, завоевав первое командное место и в грэпплинге и в панкратионе и стали лучшей командой турнира.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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