Фото: southfront.org
Ракета взорвалась на учениях на военном полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом пишет "Интерфакс".
По словам собеседника агентства, с одной из ракет возникли неполадки, в результате она упала на полигоне, не достигнув цели. В результате произошедшего никто не пострадал, "никаких повреждений на земле <...> нет".
По данным агентства, точных данных о типе неудачной запущенной ракете нет. Это могла быть зенитная ракетная система С-300 или оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".
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