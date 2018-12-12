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Российский лидер Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документ, размещенный на портале правовой информации.
ПФР будет обязан учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из того, что они полностью идут на финансирование
Подчеркивается, что документ касается лишь тех, кто родился позже 1967 года и добровольно подал заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии.
С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты россиян идут на выплаты текущим пенсионерам. Ранее граждане могли распорядиться ими самостоятельно: направить на формирование собственных пенсионных накоплений или передать в страховую часть, увеличив баллы для расчета своей страховой пенсии.
По словам главы Минтруда Максима Топилина, за время заморозки накопительной части пенсии бюджет сэкономил порядка 2 триллионов рублей.
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