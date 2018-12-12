Фото: choiz.me
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление депутата Рады Игоря Мосийчука о необходимости уничтожения моста через Керченский прорыв призывом к терроризму. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее политик призвал разные силы - от украинских диверсантов до инопланетян — уничтожить Крымский мост.
"Если они не видят ничего криминального в публичных заявлениях такого рода, что говорить, о планах тайных. Что говорить о том, какое "мирное будущее" киевский режим продумал для своей страны", — цитирует агентство слова Захаровой в Facebook.
При этом представительница МИД добавила, что политика властей Киева строится на провокациях, запугивании и угрозах.
Ранее Мосийчук уже делал аналогичные заявления о необходимости уничтожения Крымского моста. В частности, в августе депутат Рады призвал спецслужбы Украины заняться этим вопросом. Он также отметил, что нужно обратиться за помощью к "союзникам на Кавказе", а также заявлял, что лично бы поучаствовал в уничтожении "вражеской инфраструктуры", если был бы главой Минобороны Украины.
Комментарии