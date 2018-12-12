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Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев в ходе выхода в открытый космос вскрыли микрометеоритную защиту и нашли под ней отверстие в корабле "Союз МС-09", который пристыкован к МКС. Об этом они доложили в ЦУП, пишет РИА Новости.
Затем Кононенко взял образцы герметика, которым было закрыто отверстие, а также с поверхности вокруг него. Эти материалы космонавты уложили в изолирующий контейнер.
Космонавт, в ответ на вопрос, что он видит вокруг отверстия, есть ли там ткань, доложил, что обнаружил вокруг отверстия желто-черные образования — в августе во время заклейки отверстия космонавты поместили в него ткань, пропитанную герметиком.
Для того, чтобы добраться до отверстия, пришлось отрезать от защитного материала два куска вместо одного. Космонавты при этом не заметили на них точку, в которую могло упереться сверло, если бы дыру сделали изнутри корабля.
Пробыв за бортом семь часов 45 минут, на один час 14 минут больше запланированного времени, космонавты вернулись на станцию Они не смогли сделать все запланированные задачи.
В частности, россияне не успели забрать контейнеры экспериментов "Тест" и "Выносливость", которые были оставлены на экспонирование на модуле "Поиск". Но данная задача не была приоритетной, ее собирались выполнить, если у космонавтов оставалось время после работы с обшивкой.
Агентство уточняет, что это был 213-й выход в истории МКС, общая продолжительность работ космонавтов и астронавтов в открытом космосе составила 1335 часов.
Напомним, инцидент с утечкой воздуха произошел в конце августа.
Комментарии
И зачем жизнью рисковали, ведь Рогозин утверждал,что это отверстие пиндосы просверлили?!