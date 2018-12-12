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Российский Минтруд внес в кабмин законопроект о введении электронных трудовых книжек с 2020 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова главы ведомства Максима Топилина.
"Электронная трудовая книжка — вчера мы внесли проект закона в правительство", — цитирует агентство слова министра.
Отмечается, что в конце октября Минтруд разместил для общественного обсуждения поправки в Трудовой кодекс о введении электронных трудовых книжек. Ведомство рассчитывает, что норма заработает с 1 января 2020 года, с этого момента все работодатели будут передавать данные в ПФР онлайн. А с 2021 года трудовые книжки будут вестись только в электронном виде, исключение составят лишь те работники, которые подадут заявление на ведение книжек в бумажном формате. Окончательно бумажные трудовые книжки перестанут вестись с начала 2027 года.
Электронная трудовая книжка будет содержать информацию о трудовой деятельности работника. Информацию о выполняемой работе, должности, переводах на другую постоянную работу, увольнении, а также об основаниях прекращения трудового договора работодатель будет ежемесячно передавать в информационную систему ПФР.
Комментарии
а какая-то ответственность за "утерю" данных по электронной трудовой будет введена? а то все, конечно, хорошо и красиво, но слабо верится....
только и можем вывески и названия менять.