Фото: ptproc.ru
В Подосиновском районе Кировской области сошел с рельсов 31 грузовой вагон, груженый рудой. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сайт Горьковской железной дороги.
"Причины схода выясняются. На месте работает комиссия Горьковской железной дороги", — цитирует издание текст сообщения.
Сход вагонов с бокситами произошел в 18:39 вторника, 11 декабря, на перегоне Макуха — Лунданка, который находится на неэлектрифицированном участке железной дороги из Кирова в Сусоловку.
Пострадавших в результате инцидента нет, однако ожидается задержка пассажирского поезда № 89, который следует из Воркуты в Нижний Новгород. Для устранения последствий ЧП на место прибыли восстановительные поезда со станций Сольвычегодск и Киров. В областном управлении МЧС заявляют, что экологической угрозы нет.
В связи со сходом вагонов Кировская транспортная прокуратура проводит проверку, а на место происшествия выехала следственная группа и прокурор. Кроме этого, проверку организовало Приволжское следственное управление на транспорте СКР.
Комментарии
Не умели раньше железные дороги строить-вот Мы и разгребаем !