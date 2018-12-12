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Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых писателей. В него попали 11 человек, поскольку двое поделили десятое место. Суммарно авторы заработали 283 миллиона долларов и продали более 24 миллионов книг в Штатах, пишет РИА Новости.
Лидером стал автор серии романов об инспекторе Алексе Кроссе Джеймс Паттерсон. Он заработал 86 миллионов долларов.
На втором месте находится Джоан Роулинг, которая возглавляла топ в 2017 году. Автор известной серии книг о мальчике-волшебнике заработала в текущем году 54 миллиона долларов.
Замыкает тройку лидеров Стивен Кинг с годовым заработком в 21 миллион долларов.
Также в топ-10 были включены Джон Гришэм, Джефф Кинни, Дэн Браун, Майкл Вольф, Даниэла Стил, Нора Робертс, Рик Риордан и Эрика Леонард Джеймс.
При составлении рейтинга журнал учитывал доход писателей за год, начиная с 1 июня прошлого года.
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