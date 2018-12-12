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Уголовное дело возбудило управление Следственного комитета по Алтайскому краю в связи с получением девятилетней девочкой ожогов ноги в результате коммунальной аварии в Барнауле.
Как сообщили в региональном СУСКе, в произошедшем усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Согласно версии следствия, сотрудники "Барнаульской теплосетевой компании" своевременно не предприняли надлежащих мер по обнаружению разрушения трубопровода тепловой сети в районе дома, расположенного по улице Маяковского, и ограждению аварийного участка.
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"В результате чего днем 10 декабря 2018 года девятилетняя девочка упала в горячую воду, которая вышла на поверхность земли, и получила телесные повреждения в виде термического ожога ноги, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней", — добавляют в СКР.
Сейчас правоохранители устанавливают лиц, в чьи профессиональные обязанности входило обеспечение контроля за эксплуатацией теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей, а также соблюдение правил техники безопасности в случае аварийных ситуаций.
Комментарии
Согласно версии следствия, сотрудники "Барнаульской теплосетевой компании" своевременно не предприняли надлежащих мер по обнаружению разрушения трубопровода тепловой сети в районе дома, расположенного по улице Маяковского, и ограждению аварийного участка.
не удивлюсь что в итоге участок трубопровода тепловой сети в районе дома окажется бесхозым...
12.12.2018 09:50
- гость -не удивлюсь что в итоге участок трубопровода тепловой сети в районе дома окажется бесхозым...
А вам нужно чтобы посадили человека, который должен был предвидеть что именно в этом месте прорвёт трубу, заранее приехал туда и отгонял дубиной желающих искупаться в кипятке? Вот именно так и делает свои показатели СК. Раскрытие на ровном месте.