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Пожарные ликвидировали открытое горение на месте взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Омске. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на региональное МЧС.
"Открытое горение ликвидировано", — сообщили в ведомстве, отметив, что жителей двух подъездов эвакуировали, они временно размещены в автобусах.
Уточняется, что взрыв бытового газа и пожар после этого произошли на четвертом этаже. Также сообщается о наличии нарушения конструкции здания.
По предварительной информации, в доме разошлись капитальные перекрытия. "На входе в квартиру разошлись швы в подъезд", — заявили в МЧС, отметив, что квартира, в которой прогремел взрыв, была подключена к центральному газоснабжению.
По данным Минздрава области, в результате инцидента пострадавших нет
На месте работают 52 спасателя и 12 единиц техники.
Первое сообщение о взрыве и последовавшем пожаре поступило в МЧС в 01:37 мск среды, 12 декабря. Пожар был квалифицирован как серьезный.
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