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Долгожданное открытие RESERVED и Cropp в ТРЦ ПИОНЕР

, ИА "Амител"
Новые магазины начнут работать уже в ближайшую пятницу

В эту пятницу, 14 декабря 2018 года, открывают свои двери брендовые магазины Reserved и Cropp в торгово-развлекательном центре ПИОНЕР.

МОДА ПО ЛОЯЛЬНОЙ ЦЕНЕ

Одежда Reserved* ориентирована на современных городских людей, поэтому большинство моделей выполнено в стиле casual**. Благодаря производству на Дальнем Востоке, компании удаётся придерживаться умеренных цен на вещи и проводить регулярные распродажи и акции. Здесь представлены комфортные, удобные вещи, предназначенные для всей семьи, отдельно существуют также детские линии бренда.    

                                             

Ежегодно Reserved представляет новые линии, разработанные дизайнерами компании. Каждая новая коллекция одежды наполнена свежими новаторскими идеями и решениями. Марка хорошо известна в России, где покупатели уже по достоинству оценили модные и качественные вещи Reserved, а также их лояльную стоимость.

В РИТМЕ МЕГАПОЛИСА

Что касается концепции магазина Cropp***, то "Мода Сити" — термин, который, пожалуй, описывает ее лучше всего. Бескомпромиссный и смелый дизайн является отличительной чертой магазина.

В Cropp каждый найдет что-то для себя. И хотя уличная мода, как правило, ассоциируется с большими толстовками и опущенными штанами, дизайнеры марки пытаются доказать, что это на самом деле не так. В магазине можно найти несколько коллекций, представляющих различные стили и направления, для которых общей темой является город — от верхней одежды до платьев, брюк, футболок и шортов, а также нижнего белья, обуви и аксессуаров.

УДАЧНЫЕ ПОКУПКИ К НОВОМУ ГОДУ

Приглашаем вас за покупками в торгово-развлекательный центр ПИОНЕР! Вас ждут новые магазины международных брендов, удачные покупки к Новому году и отличное настроение! Ведь в магазинах Reserved и Cropp, кроме сезонных распродаж, часто бывают скидки по случаю праздников и юбилеев марок. Регулярно следите за обновлениями и новостями на сайте торгово-развлекательного центра ПИОНЕР и в социальных сетях!

Ждем вас за покупками на 2 этаже ТРЦ ПИОНЕР!

Торгово-развлекательный центр ПИОНЕР
г. Барнаул, Ленина проспект, 102в
Сайт
Группа "ВКонтакте"
Инстаграм
"Одноклассники"

* Ризёвд – прим.ред.
**Кэжуал — прим.ред.
*** Кропп – прим.ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

12.12.2018 11:04
- гость -

"Долгожданное открытие". а кто то этого ждал???

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12.12.2018 11:49
- гость -

Ну я ждал.

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