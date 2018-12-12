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Генпрокуратура составила портрет типичного российского хакера

, ИА "Амител"
При этом у злоумышленника может не быть специального технического образования

Фото: cryptonomica.info

30-35-летний мужчина, у которого не обязательно есть специальное техническое образование — таков портрет типичного российского хакера. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного.

"Сложившийся образ хакера из фильмов неверен. Наша статистика свидетельствует, что человек, совершающий подобное преступление, хорошо подкован в технических вещах. Это человек 30-35 лет, который даже не всегда имеет техническое образование", — цитирует агентство слова Куренного.

Он отметил, что хакеры зачастую используют DarkNet (скрытая, анонимная сеть интернет-соединений), чтобы покупать технику или личные данные.

"Это стал теперь более технический способ преступлений, чем интеллектуальный", — добавил представитель ГП.

По словам Куренного, в российском законодательстве отсутствует понятие киберпреступление. "У нас есть другое понятие, которое проходит по нашим статистическим графам, это преступление, совершенное с применением информационно-коммуникационных технологий", — отметил он.

Также Куренной поделился статистикой в этой сфере за январь-октябрь текущего года. Правоохранители зарегистрировали 141 тысячу 552 преступления, которые были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, предварительно расследовано — 35 тысяч 315.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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