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Барнаулец подозревается в покушении на убийство своей сожительницы, совершенном с особой жестокостью — мужчине инкриминируют то, что он облил женщину горючим и пытался ее сжечь.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в конце ноября 2018 года в своем доме 43-летний мужчина при распитии спиртного облил свою 32-летнюю сожительницу легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег.
"Довести умысел на убийство мужчине не удалось по независящим от него причинам — женщина в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована в медицинское учреждение с термическими ожогами и до 11 декабря текущего года находилась в коме. Органам следствия мужчина пояснял, что произошел несчастный случай, приведший к пожару, при котором обгорела его сожительница. Однако, придя в сознание, женщина рассказала об умышленном характере действий своего гражданского супруга, который намеревался ее убить путем поджога", — добавляют в СКР.
Подозреваемый также получил ожоги и в настоящее время проходит лечение в Центре термических поражений. Сейчас следствием решается вопрос о его задержании, а также предъявлении обвинения. Расследование продолжается.
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