Все, что нужно знать о Тойота RAV4: инфографика

Toyota отмечает 25-летие первого в мире кроссовера и в честь этого события представила юбилейную серию Toyota RAV4. За 25 лет свыше 8,5 миллиона покупателей по всему миру выбрали Toyota RAV4 за уникальное сочетание функциональности, комфорта, безопасности, надежности и свободы передвижения. В России было продано почти 350 000 Toyota RAV4; автомобиль получил 6 наград — как за статус лучшего автомобиля в своем классе, так и за самую высокую остаточную стоимость.
А в нашей инфографике вы можете увидеть отличия и преимущества этого кроссовера.
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Тойота Центр АЕМ в Барнауле:
ул. Попова, 165
Тел.: +7 3852 23 23 23
www.toyota-aem.ru
Комментарии
Хорошая машина и расход очень неплохой, только в комплектации Сайфети умнее хозяина))