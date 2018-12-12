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Все, что нужно знать о Тойота RAV4: инфографика

, ИА "Амител"
Первому в мире кроссоверу исполнилось 25 лет

Toyota отмечает 25-летие первого в мире кроссовера и в честь этого события представила юбилейную серию Toyota RAV4. За 25 лет свыше 8,5 миллиона покупателей по всему миру выбрали Toyota RAV4 за уникальное сочетание функциональности, комфорта, безопасности, надежности и свободы передвижения. В России было продано почти 350 000 Toyota RAV4; автомобиль получил 6 наград — как за статус лучшего автомобиля в своем классе, так и за самую высокую остаточную стоимость.

А в нашей инфографике вы можете увидеть отличия и преимущества этого кроссовера.

Чтобы увеличить картинку, кликните на нее:

Тойота Центр АЕМ  в Барнауле: 
ул. Попова, 165
Тел.: +7 3852 23 23 23
www.toyota-aem.ru

На правах рекламы
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

12.12.2018 12:00
- гость -

Хорошая машина и расход очень неплохой, только в комплектации Сайфети умнее хозяина))

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12.12.2018 12:11
Kimi

А мне не нравится! Че-то тойоты чем дальше, тем уродливее становятся. Особенно этот... Пора с Хендая пример брать! Дожили...

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