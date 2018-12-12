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Россиянка Мария Бутина, которую арестовали в США, хочет признать себя виновной в нарушении американских законов об иноагентах, ей грозит до шести месяцев тюрьмы с последующей депортацией. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на NBC.
Журналисты канала ознакомились с документами, в которых оговариваются договоренности между прокуратурой и защитой Бутиной. Из этих материалов якобы следует, что россиянка признает себя виновной по одному пункту обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иноагентах в Штатах. Максимальное наказание за это преступление составляет пять лет тюремного заключения.
При этом Бутиной, как заявляет канал, может грозить до полугода тюрьмы. Затем россиянку депортируют в Россию. Не исключено, что ей вообще не придется отбывать заключение.
По данным канала, согласно документу, Бутина признает себя виновной во вступлении в сговор с неким американцем относительно установления по указанию неназванного российского должностного лица "неофициального канала связи с американцами, обладающими властью и влиянием на политику США". Это якобы делалось "в интересах РФ".
NBC утверждает, что гражданин США, о котором идет речь, — это активист Республиканской партии Эрик Принс, а россиянин — Александр Торшин. 30 ноября сообщалось, что он покидает пост заместителя председателя Банка РФ. В 2001-2015 годах Торшин являлся членом Совфеда.
Комментарии
По данным канала, согласно документу, Бутина признает себя виновной во вступлении в сговор с неким американцем относительно установления по указанию неназванного российского должностного лица "неофициального канала связи с американцами, обладающими властью и влиянием на политику США". Это якобы делалось "в интересах РФ".
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