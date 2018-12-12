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Бывший замначальника исправительной колонии в Рубцовске и местный предприниматель признаны виновными в совершении мошенничества — злоумышленники провернули аферу на закупке картошки.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, одним из обвиняемых по делу проходил бывший замнач ИК № 5 УФСИН России по Алтайскому краю.
"Следствием и судом установлено, что в сентябре 2016 года исправительная колония заключила с индивидуальным предпринимателем два государственных контракта на оказание услуг по междугородней перевозке продуктов питания — картофеля. С целью незаконного личного обогащения заместитель начальника колонии решил похитить денежные средства учреждения, обратившись при этом к индивидуальному предпринимателю, который дал согласие на совершение противоправных действий", — отмечают в СКР.
Для создания видимости законности расходования денежных средств обвиняемый придумал преступную схему, заключающуюся в составлении и предоставлении в бухгалтерию подложных документов от предпринимателя на фиктивные услуги по междугородней перевозке продуктов питания в рамках исполнения государственных контрактов.
В итоге на расчетный счет бизнесмена были перечислены денежные средства якобы за оказанные услуги на общую сумму более 105 тысяч рублей. Эти деньги злоумышленники распределили между собой.
В итоге суд приговорил бывшего сотрудника УФСИН к двум годам лишения свободы условно с выплатой штрафа, а предпринимателя к штрафу.
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