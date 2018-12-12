На Новый год россияне по традиции отдают приоритет проверенным временем блюдам. Среди них в первую очередь — салаты оливье и "сельдь под шубой". Стало известно, насколько их стоимость увеличилась для жителей Алтайского края к концу 2018 года.

Итак, согласно свежим подсчетам Росстата, в среднем по стране оливье подорожал более чем на 5%. Средняя стоимость салата в России составила 313 рублей. Для подсчета Росстат использовал рецепт, состоящий из 0,5 кг картошки, 200 г моркови, 4 куриных яиц, 300 г вареной колбасы, 400 г консервированных огурцов, 380 г консервированного горошка, 200 г майонеза и 100 г репчатого лука.

Между тем, в Алтайском крае стоимость оливье за год выросла на 2,43% и составила 269 рублей 91 копейку. Наш регион расположился с этим показателем на 68-м месте из 85 субъектов федерации. Таким образом, край относится к той группе территорий, где "Оливье" относительно недорог. По данным Росстата на ноябрь 2018 года, дороже всего набор продуктов салата оливье обойдется в этом году жителям Чукотки (516 рублей 53 копейки). Меньше всего за оливье заплатят жители Мордовии (237 руб. 96 коп.), Белгородской области (239 руб. 91 коп.) и Кабардино-Балкарии (248 руб. 40 коп.). По сравнению с 2017 годом набор продуктов сильнее всего подорожал в Республике Марий Эл (+17,51%), в Удмуртии, напротив, подешевел на 5,71%.

Теперь что касается набора продуктов, необходимых для приготовления "сельди под шубой": стоимость выросла не так сильно, как на ингредиенты на оливье — всего примерно на 1%. Средняя стоимость салата в стране — 154 руб. 04 коп.

Дороже всего "сельдь под шубой" обойдется жителям Чукотки — 468 рублей 92 копейки. На последних строчках оказались Мордовия (120 руб. 72 коп.), Кировская (121 руб. 86 коп.) и Курская области (124 руб. 44 коп.). Сильнее всего набор продуктов вырос в цене на Чукотке (29,58%), а сильнее всего подешевел в Чеченской Республике (на 13,61%).

Что касается Алтайского края, то здесь "сельдь под шубой" будет стоить 135 рублей 92 копейки. Это на 3,35% дешевле, чем было в конце 2017 года. При этом в общероссийской "табели о рангах" регион расположился на 69-м месте. То есть в 16 субъектах "сельдь под шубой" оказалась дешевле, чем на Алтае.