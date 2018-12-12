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Число жертв стрельбы во французском Страсбурге увеличилось до четырех человек. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на BFMTV.
Ранее в коммюнике префекта региона Гранд-Эст заявляли о двух погибших и еще 11 раненых, семеро из которых находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, инцидент произошел вечером 11 декабря. Злоумышленник открыл стрельбу рядом с рождественской ярмаркой в центре города. Власти квалифицировали произошедшее как теракт, расследование ведет антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа.
Правоохранителям не удалось задержать стрелка, однако он был ранен в ходе перестрелки с полицией в одном из кварталов Страсбурга. Историческая часть города оцеплена, на место прибыли военные.
Издание добавляет, что стражи порядка установили личность злоумышленника. Стрелок — 29-летний уроженец Страсбурга — ранее нарушал закон, он числится в списке подозреваемых в терроризме. Мужчина должен был быть задержан утром 11 декабря по делу об убийстве, но его не оказалось дома.
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