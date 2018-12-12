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Жителя села Татьяновка Благовещенского района Алтайского края обвиняют в надругательстве над детьми — мужчина заманивал своих маленьких жертв в безлюдные места конфетами, сообщает "Алтайская правда".
От действий педофила, как отмечается, пострадали девочки и мальчик от шести до 10 лет.
Согласно данным следствия, 35-летний мужчина также предлагал детям дать поиграть в телефон или показать что-то интересное.
Обвиняемому инкриминируют совершение насильственных действий сексуального характера, иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
Фигурант уголовного дела находится под стражей.
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казнь.