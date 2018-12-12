Фото: instagram.com
Дочь официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Елизавета, которая находится в Париже, где проходят протесты, прокомментировала происходящее. Пост появился в ее Instagram-аккаунте.
"Можно сколько угодно спорить, до какой степени народ может выражать своё мнение (и лично я считаю, что народ должен иметь возможность это делать), можно бесконечно спорить кто прав, кто виноват. В этой ситуации очень важно отличать мирных демонстрантов от провокаторов и погромщиков", — написала она, отметив, что провокаторов существует намного больше.
Елизавета отметила, что именно о них говорил пресс-секретарь главы РФ, произнося слова "за раненого омоновца надо размазать печень митингующих по асфальту".
Также она отметила, что в происходящем во Франции "виноваты обе стороны", поскольку "власти не нужно давать людям невыполнимых обещаний, а людям нельзя возлагать на власть неисполнимых надежд".
Напомним, во Франции проходят акции протеста "желтых жилетов" — недовольных повышением цен на автомобильное топливо. Протесты сопровождаются погромами и столкновениями с полицией.
Комментарии
Дочь официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Елизавета
а не дочь Навки?
патриотка, страдает наверное там, во Франции
Также она отметила, что в происходящем во Франции "виноваты обе стороны", поскольку "власти не нужно давать людям невыполнимых обещаний, а людям нельзя возлагать на власть неисполнимых надежд".
Пиза Лескова кутит в Парижу на деньги пенсионеров РФ и от скуки пытается разобраться в волеизъявлении свободного французского народа.
"Дочь официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Елизавета, которая находится в Париже"
- Живет и учится, а не находится. Это дочь от второго брака, до Навки.
Дочь официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Елизавета
а не дочь Навки?
нет.Это дочь пескова от первого брака. Падчеридца навки. та патриотка,которая в Севастополь прилетала для решения проблем судоремонтного завода "Южный Севастополь".Выступая перед журналистами, дочь пресс-секретаря Путина выдала речь, достойную мэра Киева Виталия Кличко.
Аналитика от Елизаветы Песковой воистину всеобъемлющая: она, мол, не знает ни одного человека, кто догадывается о существовании судостроителей, а решить все проблемы предприятия можно с помощью пиара, которым дочь чиновника готова заняться самостоятельно.
12:43
- гость -
- Живет и учится, а не находится.
Утю-тю, барыню обижают)))
> Также она отметила, что в происходящем во Франции "виноваты обе стороны", поскольку "власти не нужно давать людям невыполнимых обещаний, а людям нельзя возлагать на власть неисполнимых надежд".
Как будто глубокомысленную цитатку вконтакте прочитал.
Один из авторов полномасштабной приватизации, которую иначе, как разграбление государственной собственности, назвать нельзя, господин Чубайс требует, чтобы российские граждане сказали спасибо офшорным олигархам. А те, кто попытается развернуть ситуацию в обратную сторону (цитата) «зубья поломает и жестко получит в ответ».(с)
В России разрешены протесты только в молчаливом держании плакатов.
Митинговать нельзя.
- Вы даете нереальные планы. - Это как его? Волюнтаризм!
12:54
- гость -
В России разрешены протесты только в молчаливом держании плакатов.
Ещё на коленях можно стоять и протестовать.
пресс-секретарь Макрона?)))
Кого-то волнует её мнение? Зачем это публиковать? Только ради того, чтобы малоадекватным хомякам дать лишний повод вбросить на вентилятор дерьмо типа "шикует на деньги пенсионеров".
13:03
- гость -
Кого-то волнует её мнение? Зачем это публиковать?
Ты как в таком тоне смеешь о барыне разглагольствовать?? Дюжины шпицрутенов захотел?