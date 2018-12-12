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Росавиация проводит расследование причин инцидента с Boeing 737-800 компании "Якутия", который не смог взлететь в Нерюнгри в Якутии, задев хвостом взлетную полосу. Об этом пишет ТАСС.
"Проводится расследование причин инцидента", — сказал глава Саха (Якутского) межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Сергей Киричек, отметив, что ведомство опубликует итоги инспекции после завершения.
Уточняется, что ранее экипаж Boeing 737-800 решил прекратить полет при взлете из аэропорта Нерюнгри и полностью остановить воздушное судно. В Дальневосточной прокуратуре на транспорте уточнили, что самолет задел хвостовой частью ВПП. На борту лайнера находились 103 пассажира и шесть членов экипажа, пострадавших нет.
В надзорном ведомстве отметили, что проводят проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.
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