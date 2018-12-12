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Основа правового государства: жителей Алтая поздравили с Днем Конституции

, ИА "Амител"
По словам первых лиц региона, основной закон служит задачам сохранения гражданского мира и успешного развития страны

Фото: Андрей Каспришин/ap22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем Конституции РФ, который отмечается 12 декабря.

Говоря об Основном Законе, первые лица края подчеркнули, что этот документ "уже 25 лет является надежным фундаментом строительства правового государства".

"В сложный для страны период Конституция способствовала стабилизации политической, экономической ситуации, укреплению межнационального согласия. Основной Закон и сегодня служит задачам сохранения гражданского мира, успешного развития страны и ее территорий. В Алтайском крае, как и в других субъектах Российской Федерации, Конституция является главным ориентиром проведения региональной политики", — отметили руководители исполнительной и законодательной ветвей власти Алтайского края.

Жителям региона Томенко и Романенко пожелали здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

12.12.2018 12:57
- гость -

Помню как Вова с Димой чпокнули её, изменив сроки царствования.

0  0
12.12.2018 13:00
- гость -

Основа правового государства

ага,
"право есть возведенная в закон воля господствующего класса" (с)

0  0
12.12.2018 13:01
- гость -

А разве в Конституции хоть слово сказано, что ее основные положения могут отменяться законами, которыми нас судят за репосты, отобрали право на протест и т.п.!!! И где в Конституции сказано про пересменки?!

0  0
12.12.2018 13:04
М

депутат от КПРФ Владимир Бортко заявил в интервью "Эху Москвы" в воскресенье, 19 ноября 2017, что действующая Конституция РФ написана либералами и что ряд ее положений, в частности главенствование международных законов над национальными, кажутся ему неприемлемыми.

0  0
12.12.2018 13:07
- гость -

Отношение к Конституции показательно - именно эти законники отменили выходной...

0  0
12.12.2018 13:09
- гость -


12.12.2018 13:04
М

Бесспорно! Даешь олимпийских чемпионов на территории России!

0  0
12.12.2018 13:15
М

12.12.2018 12:57 - гость -
срок изменен Медведевым и под Медведева, и это не вызвало никаких эмоций у либерастов, так как предполагалось что Путин не вернется. "болото" началось ровно после 25 сентября 2011 когда Медведев объявил о "приемнике". Тогда Удальцов предложил продлить срок Медведева еще на год.
Срок президентства ст.81 находится в гл.4 и меняется простым большинством голосов Федсобрания, в отличие от колониальной ст.15.п.4 в гл.1 которая меняется созывом Конституционного собрания, закон о котором до сих пор не принят.

0  0
12.12.2018 13:18
М

12.12.2018 13:09 - гость -
"белый" флаг прописан де-юре в Конституции, см.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. N 5 г. Москва О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации

0  0
12.12.2018 13:34
- гость -

А накануне Главный законник МВД, посетил сходку ЕРов в законе, поклав на закон.

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