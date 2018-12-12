Фото: ivona.bigmir.net
Семья с детьми, больными раком, покинула дом в московском районе Коньково. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на канал "Москва 24" и соседей.
Отмечается, что хозяйка жилья не знает о том, что квартиранты съехали. Она полагает, что они могли уехать на некоторое время. Также телеканал сообщил, что жители, которые подписывали петицию о выселении семьи, уже пожалели о своем поступке.
Ранее появилась информация, что в одной из столичных многоэтажек местные жители организовали сбор подписей за выселение из съемной квартиры детей с онкологическим диагнозом. В этом доме квартиру для них арендовал благотворительный фонд.
Жители около пятидесяти квартир боялись, что больные раком якобы могут заразить других. Они заявили, что такие пациенты должны жить в специализированных гостиницах. Больше всего соседей испугало то, что дети ходят в масках, а помещения не дезинфицируют.
Комментарии
Вот это по нашему, затравить больных соотечественников и прогнать их! При этом доказывая, что рак инфекционное заболевание! Все правоохранительные органы бездействуют - это ведь не против власти...
Что у людей в головах? дерьмо?
это результаты показов по тв разных дурацких околомедицинских программ, идиоты какие-то, им в принудительном порядке посетить надо лекции по онкозаболеванию, ужас
https://takiedela.ru/wp-content/uploads/2018/12/72B74E09-DB61-40B8-B1EE-D566533CBD34-768x1024.jpeg
ну что делать если у них в п-де инфекция и вирусы
Дикость какая(
Что у людей в головах? дерьмо?
Активисты ссылаются на репортаж по телеканалу Звезда, так что нечего нести чушь по телевизору в головы людей