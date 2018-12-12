В новогоднюю ночь многие россияне привыкли видеть на своем новогоднем столе холодец или запеченного молочного поросенка. Но при встрече 2019 года ставить на новогодний стол блюда из свинины нежелательно, иначе хозяйка наступающего года может рассердиться и лишить вас удачи на весь год. Но это не повод отказываться от своих любимых блюд: можно приготовить вкусный холодец из курицы, а молочного поросенка — из теста. Публикуем рецепты без свинины к новогоднему столу.

Холодец из курицы

Фото: pyhtaru.blogspot.com

Что потребуется?

Курица — 1 шт. весом 2 кг

Голень куриная — 0,5 кг

Лук репчатый — 1–2 шт.

Морковь — 2 шт.

Лист лавра — 2–4 шт.

Перец черный горошком — 7–8 шт.

Перец душистый — 3–4 шт.

Чеснок — 1 головка или по вкусу

Как готовить?

Берем целую курицу и удаляем из нее такие внутренности, как сердце, почки, печень, легкие. Затем ножом зачищаем тушку и куриные голени от мелких волосков и перьев, которые могли остаться на мясе во время машинной чистки. После промываем мясные ингредиенты под холодной проточной водой от разного рода загрязнений. Как приготовить салат в виде свиньи на Новый год — 2019 Салаты в виде свиньи помогут задобрить символ наступающего Нового года 2563 0 Кладем курицу на разделочную доску, разрезаем тушку на 2 половины. От каждой отрезаем окорока и кладем нарезанную куриную тушку вместе с голенями в глубокую кастрюлю. Наполняем кастрюлю с куриным мясом чистой дистиллированной водой так, чтобы она была выше уровня мясного ингредиента на 7-8 сантиметров. Варим бульон на маленьком огне в течение 4 часов, периодически снимая жир и накипь. Пока варится бульон, очищаем от кожуры репчатый лук, чеснок и морковь. Раскладываем ингредиенты по отдельным тарелкам. Через 4 часа добавляем в кастрюлю с курицей лук с морковью и варим холодец еще 30 минут. По прошествии последних 30 минут перекладываем отваренное куриное мясо в отдельную глубокую тарелку. В кастрюлю с бульоном выдавливаем через чесночницу зубчики чеснока и добавляем лист лавра, черный перец горошком, душистый перец горошком, а также по вкусу соль. Варим холодец еще 30 минут. После снимаем кастрюлю с плиты, процеживаем бульон через сито с мелкой сеткой в глубокую миску и остужаем его до 30-40 градусов, он должен быть слегка теплый. Отварное куриное мясо разбираем на волокна, одновременно удаляя кости и хрящи, затем по желанию нарезаем его на более мелкие кусочки или оставляем в таком виде, предварительно уложив в глубокую миску. Отваренные куриные яйца очищаем от скорлупы и разрезаем на дольки. Также холодец можно дополнить вареной морковью, поэтому нарезаем ее кольцами. Раскладываем нарезанные ингредиенты по отдельным тарелкам. Выбираем формы для холодца и половником разливаем в них остывший бульон, заполняя емкости до половины. После кладем в каждую немного моркови, куриного мяса, по 5-6 листочков кинзы, несколько ломтиков отварного яйца и даем жидкости схватиться 5-10 минут. Затем аккуратно доливаем в каждую емкость бульон так, чтобы он был ниже уровня ободка на 1 сантиметр, даем холодцу полностью остыть, накрываем каждую форму крышкой и ставим их в холодильник. Дегустировать холодец можно будет примерно через 6-7 часов, а лучше всего через 12 часов, когда он станет более плотным и настоится.

Поросята из теста

Фото: russianfood.com

Что потребуется?

Для теста:

Мука — 300 гр

Вода — 150 мл

Масло сливочное — 50 г

Сахар — 2 ст. ложки

Соль — 0,5 ч. ложки

Дрожжи сухие быстродействующие — 1 ч. ложка

Для начинки:

Курица — 250 гр (можно грудку, можно голень)

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Соль — по вкусу

Перец черный молотый (по желанию) — по вкусу

Дополнительно:

Яйцо куриное (для смазывания пирожков) — 1 шт.

Масло растительное — для обжаривания и смазывания противня

Перец черный горошком — для "глаз"

Как готовить?

Лук и морковь очистить. Нарезать лук кубиками, морковь натереть на терке. Обжарить лук и морковь на растительном масле до золотистого цвета. Курицу вымыть, залить водой и поставить на огонь. Варить на медленном огне 15 минут. Измельчить курицу с обжаренными луком и морковью. Начинка для пирожков готова, по желанию можно поперчить.

Теперь готовим дрожжевое тесто для пирожков. Для этого в теплой воде размешать соль и сахар. Масло сливочное растопить. Муку смешать с дрожжами. В воду вылить масло. Постепенно добавляя муку, замешивать тесто. Тесто месить руками до тех пор, пока оно не станет однородным, гладким и не перестанет липнуть к рукам. Тесто поместить в сухую чистую миску, накрыть полотенцем и убрать в теплое место для подъема на 1 час. Затем обмять тесто и оставить еще на 20 минут. Готовое пирожковое тесто переложить на разделочную доску или на стол. Разделить тесто на несколько одинаковых частей (по количеству пирожков). Немного теста оставить для оформления "пятачков", "ушей" и "хвостиков" поросят.

Заготовку теста для пирожка размять руками в круг. В центр выложить начинку, поднять края теста и скрепить. Ладонями скатать пирожок, придав ему круглую или продолговатую форму. Таким образом слепить все пирожки. Дать пирожкам с курицей подойти 10-15 минут. Яйцо разбить в миску и взболтать вилкой. Смазать пирожки яйцом.

Оставшееся тесто размять руками в пласт. При помощи подручных средств вырезать из теста "пятачки", "ушки" и "хвостики". Прикрепить их можно с помощью зубочисток. Маленькие "поросячьи глазки" сделать из горошин черного перца.

Выложить пирожки "Поросята" на противень, смазанный маслом. Запекать пирожки в нагретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут, до румяности пирожков.

Гуляш из индейки

Фото: iamcook.ru

Что потребуется?

Филе индейки — 600 г

Морковь — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Перец сладкий — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Томатная паста — 1 ст. ложка

Масло растительное — 50 мл

Зелень укропа — 20 г

Паприка — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Соль — 2 ч. ложки

Как готовить?

Филе индейки как следует вымыть и нарезать кусочками среднего размера. Можно использовать и филе бедра. На сковороде разогреть растительное масло. Выложить мясо и обжарить его на большом огне до румяной корочки. После того, как обжарите, переложить в тарелку. Затем мелко порубить крупную луковицу. Морковь и красный сладкий перец нарезать соломкой. Произвольно нарезать помидор, предварительно сняв с него шкурку (для ленивых этот момент не обязателен). На сковороде разогреть растительное масло и обжарить репчатый лук, около 5 минут на среднем огне. Добавить морковь, помидор и сладкий болгарский перец. Обжаривать 5-7 минут. К обжаренным овощам на сковороду выложить столовую ложку томатной пасты, приправить паприкой, выдавить 3 зубчика чеснока и поперчить по вкусу. Помешивая, обжаривать все содержимое сковороды буквально 1-2 минуты. Добавить в сковороду обжаренные кусочки мяса. Влить 200-300 мл. воды, посолить, перемешать, накрыть крышкой и довести до кипения. Убавить огонь и тушить 25-30 минут. При подаче гуляш из индейки посыпать мелко нарубленной зеленью. Это блюдо отлично сочетается с любыми гарнирами: рисом, гречкой, картофелем и макаронами.

Кролик, тушеный в сметане

Фото: 1000.menu

Что потребуется?

Кролик — 500-700 гр

Лук — 1 шт.

Горячая вода для тушения — 1 литр

Морковь — 2 шт.

Мука — 3 ст. ложки

Сметана — 4-5 ст. ложек

Лавровый лист — 1-2 шт.

Черный перец

Соль

Как готовить?

Мясо кролика перед нарезкой ополосните холодной водой. Далее нарежьте его на средние по величине кусочки. Очистите морковь и лук. Способ измельчения овощей для тушения кролика классический — морковь натирается на терке, лук нарезается кубиками. В отличие от других видов мяса, кролик не обладает ярко выраженным вкусом, именно поэтому, чтобы придать для него более насыщенный вкус, кролика перед тушением или варкой обязательно обжаривают. На горячую сковороду с растительным маслом выложите кусочки кролика. Обжарьте его до золотистого цвета. Выложите обжаренного кролика в кастрюлю или сотейник, в которой будете его тушить. Обжарьте до золотистого цвета на растительном масле морковь с луком. Жареные овощи выложите в кастрюлю к кролику. Залейте горячей водой. Добавьте соль, специи и лавровый лист. Тушите кролика на протяжении 20 минут. Чтобы кролик, тушеный в сметане, получился с густой подливкой, в качестве загустителя предлагается использовать пшеничную муку. На сухую сковороду насыпьте муку. Обжарьте ее до золотистого цвета 4-6 минут. Добавьте полстакана бульона из кролика, перемешайте. Мучную подливку вылейте в кастрюлю с кроликом. Добавьте сметану и перемешайте. Попробуйте тушеного кролика на вкус, хватает ли соли и специй. После добавления сметаны потушите его еще 10 минут. По истечении этого времени кролик, тушеный в сметане, будет готов.

Рулетики из говядины

Фото: povar.ru

Что потребуется?

Говядина филе — 700 гр

Шампиньоны — 450 гр

Лук репчатый — 2 шт.

Яйца куриные — 2 шт.

Сыр моцарелла — 250 гр

Сливки — 200 мл (35% жирности)

Соль, перец — по вкусу

Как готовить?