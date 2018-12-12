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Пропавший в Барнауле 12-летний мальчик обнаружен живым, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
Напомним, накануне ребенок ушел из дома и не вернулся. По данному факту была начала доследственная проверка, поиски мальчика вели правоохранители и волонтеры.
В итоге местонахождение ребенка было установлено. Об обстоятельствах его обнаружения не сообщается.
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"В настоящее время несовершеннолетнего опрашивают следователи. В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства, при которых ребенок не вернулся домой", — также указывают в Следственном комитете.
Комментарии
где его носило?