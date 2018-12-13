Новогодний стол для жителей Алтайского края подорожал на 157 рублей

Стоимость новогоднего стола в расчете на семью из четырех человек в Алтайском крае за год выросла на 2,26% и составила 5764 рубля 50 копеек. Между тем в среднем по России для того, чтобы накрыть праздничный стол, понадобится 6259 рублей 26 копеек. За год эта цифра увеличилась на 2,02%.
Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола для каждого из 85 российских регионов. В Алтайском крае в прошлом году стоимость праздничных яств равнялась 5 607,02 рубля. По уровню дороговизны тогда регион занимал 57-е место по стране. Сейчас он расположился на 59-ой строчке.
В набор продуктов для новогоднего стола вошли: говядина бескостная; курица; колбаса сырокопченая; мясокопчености; рыбные деликатесы; икра лососевых рыб; рыбные консервы; масло сливочное; сыр; огурцы консервированные; соки фруктовые; конфеты шоколадные; торты; чай черный байховый; хлеб ржаной, ржано-пшеничный; хлеб пшеничный высшего сорта; картофель; огурцы свежие; яблоки; апельсины; лимоны; водка; коньяк отечественный; вино игристое отечественное; вода минеральная; вода газированная; салат "Оливье"; салат "Сельдь под шубой".
Дороже всего собрать новогодний стол будет жителям Чукотки. Здесь его Росстат оценил в 9090 рублей 71 копейку. Далее идет Ненецкий автономный округ — 8198 рублей 69 копеек. На третьем месте находится Камчатский край — 7790 рублей 66 копеек. Немного ему уступила Москва — 7756 рублей 13 копеек.
Дешевле всего Новый год справить в Ингушетии (3262 рубля 60 копеек), Чечне (4823 рубля 18 копеек) и Калмыкии (4985 рублей 08 копеек).
Кстати, именно в Калмыкии и на Чукотке стоимость новогоднего набора выросла сильнее всего по России: на 12,41% и 10,56% соответственно. Как ни удивительно, праздничный стол подешевел в сравнении с прошлым годом сразу в 12 регионах. Заметнее всего в Саратовской (-2%) и Кемеровской (-2,43%) областях.
Комментарии