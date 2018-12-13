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, ИА "Амител"
Получасовая тренировка на особом тренажере способна укрепить ваше тело и омолодить весь организм

Жизнь в современном мире можно очень ёмко охарактеризовать одним словом – "спешка".

Мы всё время куда-то спешим — жить, работать, чувствовать, получать удовольствия. Работа, дом, семья, учеба, снова работа. Современный ритм жизни диктует нам свои правила: мы все время куда-то бежим, делаем тысячу дел одновременно, играем множество ролей, ничего не успеваем, но все равно бежим вперед. И так важно в этой спешке уметь выкраивать время для своих близких людей и, что немаловажно, для себя.

Организм человека в ежедневной суете вырабатывает свои ресурсы. И ему нужно помогать оздоровлением, укреплением, заботой.

Часто в силу занятости очень сложно выделять длительное время на занятия в тренажерном зале, курсы оздоравливающих процедур. Но есть альтернативный комплексный уход за организмом, на который вы потратите 25 минут ваших насыщенных суток.

ЭМС-тренировки на тренажере ARICULUS* — это особый вид фитнеса с максимально высоким коэффициентом полезного действия. Красивое и подтянутое тело, улучшение самочувствия и работоспособности, стабилизация работы эндокринной системы, повышение иммунитета, улучшение подвижности суставов, уплотнение костей, активизация обмена веществ — именно такой впечатляющий результат возможен после занятий на ЭМС-тренажере.

Достигается это благодаря лежащей в основе действия ARICULUS электромиостимуляции — одного из наиболее эффективных немедикаментозных методов восстановительного лечения и профилактики. Воздействие электрического тока различной силы и амплитуды на скелетную мускулатуру человека, по сути, превращает 25-минутную тренировку в аппаратную процедуру и фитнес в одном флаконе.

Особое место среди предлагаемых методик занимают процедуры лимфодренажного массажа. Он ликвидирует застойные явления, осуществляет детоксикацию организма и кожи, выводя лишнюю жидкость и вредные токсины. Эта программа также служит отдыху и расслаблению мышц, успокоению симпатической нервной системы, активации мышечного насоса и усилению циркуляции крови и лимфы.

Абсолютно любой человек, вне зависимости от уровня физической подготовки, получает одновременную тренировку всех групп мышц, быстрое увеличение мышечной силы и выносливости, эффективное снижение веса, укрепление сердечно-сосудистой системы, улучшение реакции и координации движений, повышение либидо у женщин и уровня тестостерона у мужчин. Доказана эффективность использования ЭМС-тренировок для восстановления после травм и, более того, для реабилитации людей после парезов и параличей.

Тренажер применяется на протяжении многих лет в европейских и российских фитнес-клубах, салонах красоты и реабилитационных центрах и получает положительные отзывы профессиональных спортсменов, тренеров и сотен тысяч тренирующихся по всему миру.

При всех своих преимуществах ЭМС-тренировки не являются чем-то недостижимым. Эффективная практика доступна и для жителей Барнаула и гостей города под чутким руководством тренеров фитнес-студии "Express Fit**".

 

Медицина, косметология и спорт — ЭМС-тренажер ARICULUS способен подарить вам максимальный эффект этих областей при минимальных затратах драгоценного времени.

*Арикулус

**Экспресс Фит

*Регистрационное удостоверение Росздравнадзора на медицинское изделие "ЭМС-тренажер ARICULUS X8" № РЗН 2015/2450 от 27 февраля 2015 года

Фитнес-студия "Express Fit"
г. Барнаул, ул. Взлетная, 13
Телефон: +7 (3852) 60–28–48
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Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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