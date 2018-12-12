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Новейшую систему захода самолетов на посадку ввели в эксплуатацию в барнаульском аэропорту имени Германа Титова — теперь воздушная гавань способна принимать авиасуда в сложных метеоусловиях.
Как сообщили в краевом Минстройтрансе, новая система на сегодняшний день — единственная в Западно-Сибирском регионе.
"Она обеспечивает автоматический заход на посадку воздушных судов в сложных метеоусловиях, при видимости 800 метров и высоте облачности 50 метров. Ранее прибывающие в аэропорт самолеты могли совершать посадку, если видимость составляла 900 и более метров, а высота облачности превышала 70 метров", — уточняют в региональном министерстве.
Оборудование позволяет использовать при маневрировании и заходе самолетов на посадку глобальную навигационную спутниковую систему.
В итоге эта техническая новинка позволит улучшить регулярность рейсов, выполняемых в сложных метеоусловиях, и даст возможность повысить уровень обслуживания пассажиров.
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И как же она даст возможность повысить уровень обслуживания пассажиров?