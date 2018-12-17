Все больше людей устают от городской суеты, перебираясь в пригород. Тишина, чистый воздух, радующий глаз пейзаж за окном, отсутствие смога и надоевших пробок, безопасная и спокойная обстановка, располагающая к спорту, прогулкам и живому общению, — неудивительно, что в таких условиях люди чувствуют себя гораздо более счастливыми и даже, как говорит статистика, реже болеют. Но многих останавливает от переезда ряд неизбежно возникающих вопросов — как добираться из пригорода на работу и обратно, насколько доступны будут административные службы, находящиеся в центре. Кроме того, немаловажным аспектом является цена коттеджей, которая обычно выше стоимости квартир.

Специально для тех, кто хочет совместить все плюсы загородной жизни с близостью центра и доступной ценой, на рынке недвижимости Барнаула есть уникальное предложение: "Домстрой-Барнаул" объявляет начало продаж квартир в двух новых многоэтажных домах в районе лыжной базы "Динамо".

ЖИЛЬЕ НА ЛЮБОЙ ВКУС И С ГАРАНТИЕЙ

16-этажные дома на улице 6-й Нагорной, которые сдадут в эксплуатацию уже во II и IV кварталах 2020 года, возводит компания "Домстрой-Барнаул" — один из ведущих застройщиков нашего города. Традиционно делая ставку на безупречное качество жилья, в этих домах компания предлагает покупателям как компактные, так и просторные варианты на любой вкус: однокомнатные (от 35 м2), двухкомнатные (от 62 м2) и трехкомнатные (от 80 м2) квартиры, а также двухуровневые площадью до 151 м2. Все квартиры сдаются с предчистовой отделкой, что позволяет реализовать любые, даже самые креативные, дизайн-проекты. Имеется возможность приобретения квартир в рассрочку и в ипотеку, однако даже при стандартной покупке трудно отыскать на рынке новостроек Барнаула варианты с настолько привлекательной стоимостью: цена на однокомнатные квартиры площадью 35 м2 начинается от 1,542 тыс. рублей.

Кроме того, застройщик идет навстречу приобретающему долевое жилье покупателю, применяя современную процедуру расчетов через эскроу-счета, при которой деньги дольщиков в течение всего периода строительства хранятся на специальном счете в "Сбербанке", и если дом по тем или иным причинам не будет сдан, дольщик просто заберет свои деньги обратно. И хотя на сегодняшний день применение эскроу-счетов не является обязанностью застройщиков, "Домстрой-Барнаул" сознательно идет на это, снижая риски дольщиков.

ОСТРОВОК ПРИРОДЫ И УЕДИНЕНИЯ

Но все же главное преимущество новых домов по улице 6-й Нагорной – это их расположение: оно идеально подходит для тех, кто устал от "бетонных джунглей" с их серым урбанистическим пейзажем и единичными вкраплениями растительности, и кто хочет каждый день любоваться красотой реликтового бора, вдыхать свежий лесной воздух, существовать в гармонии с природой.

Расстояние до Змеиногорского тракта — 1,4 км

Близость к домам "Трассы здоровья" означает постоянную доступность лыжных, велосипедных и пеших прогулок: представьте, как здорово пробежаться перед работой по лесу или же позаниматься на свежем воздухе спортом. При этом, в отличие от жизни в пригородах, удачное расположение домов позволяет быстро, удобно и без пробок добираться до центра города: всего 5-7 минут езды на автомобиле – и вы в сердце жизни и развлечений.

Подробности можно уточнить в отделе продаж и по телефонам: 8 (3852) 533−833, 53−99−53

Застройщик: ООО СЗ "Домстрой-Барнаул". Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте dom-barn.ru/declaration. Банк-партнер: ПАО "Сбербанк".

ООО СЗ "Домстрой-Барнаул"

г. Барнаул, ул. Антона Петрова 221г/3

Отдел продаж: 8 (3852) 533-833, 539-953

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