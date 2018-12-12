Схема "таран": алтайские антимонопольщики выявили медицинский картель

УФАС по Алтайскому краю признало три барнаульских компании — ООО "ЛабМед", ООО "Медснабгрупп", ООО "Медимком-Алтай" — виновными в картельном сговоре на торгах по поставке медицинских изделий.
На недобросовестность участников одного из аукционов обратила внимание "Краевая клиническая больница" и направила в управление заявление с просьбой проанализировать торги, указывают антимонопольщики.
В ходе расследования установлено, что в результате деятельности картеля в ходе проведения трех аукционов на поставку медицинских изделий для больниц и медцентров Алтайского края снижение цен было минимальным.
Председатель комиссии, руководитель управления Степан Поспелов отметил, что участники соглашения реализовали классическую схему "таран" на торгах: "Две компании, имеющие не соответствующую заявленным требованиям документацию, своими предложениями допускали значительное снижение начальной (максимальной) цены контракта, вводив таким "ценовым демпингом" в заблуждение добросовестных участников аукционов, которые вынужденно "уходили" с торгов. Успешное устранение конкурентов позволяло в этот момент третьей фирме, участвующей в сговоре, предложить цену незначительно ниже от обоснованной заказчиком начальной (максимальной) цены и стать победителем с контрактом по максимально высокой цене".
Всем участникам картеля выдано предписание о недопущении соглашений с целью поддержания цен при участии в торгах. Также им предстоит в течение года направлять в антимонопольное управление сведения об участии во всех закупках. В настоящее время решается вопрос о привлечении компаний к административной ответственности.
Напомним, КоАП РФ предусматривает за данное правонарушение на торгах серьезную ответственность. В соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ штрафы для должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей или дисквалификация до 3 лет; для юридических — от 0,1 до 0,5 размера начальной стоимости предмета торгов, но не менее 100 тысяч рублей.
Комментарии
Какое лицемерие! У Краевой клинической больницы у самой рыльце в пушку
Так это и Краевая клиническая заказала это дело,чтобы неугодного поставщика выдавить из больницы
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