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Туроператор "Жемчужная река" продавал билеты в Китай на несуществующие рейсы, правоохранительные органы проинформированы о признаках мошенничества со стороны компании. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя Росавиации.
"Мы выяснили сегодня, что "Жемчужная река" продавала в составе турпакета воздушную перевозку на регулярный рейс авиакомпании Pegas Fly, в том числе на 23 ноября из "Жуковского" в Хайкоу. Туристам этого рейса была выдана маршрут-квитанция электронного билета, в которой значилось, что обратный рейс будет выполнен авиакомпанией Pegas Fly 8 декабря. Представители авиакомпании, которые приехали 11 декабря в Росавиацию, проинформировали, что прекратили выполнение полетной программы в Хайкоу еще с 26 ноября. И рейсы в декабре в Хайкоу или из Хайокоу у авиакомпании запланированы не были", — заявил представитель Росавиации.
По его словам, маршрут-квитанция, которая была выписана "Жемчужной рекой", содержит недостоверную информацию. "По сути, это фальсификация документа о воздушной перевозке", — отметили в ведомстве.
"Компания ввела в заблуждение туристов, нарушила закон о туристской деятельности и отправила туристов на остров Хайнань заведомо без обратного билета", — подчеркнули в Росавиации.
Ведомство проинформировало о сложившейся ситуации Ростуризм. "Российские авиакомпании имеют техническую возможность вывезти оттуда всех туристов, вопрос в финансировании этих рейсов. По нашему мнению, здесь можно применить механизм финансирования из фонда Турпомощи", — считают в Росавиации.
Также о признаках мошенничества со стороны туроператора были проинформированы правоохранительные органы. "По данным представителя генконсульства РФ в Китае, туристов без обратного билета насчитывается как минимум более 230 человек", — добавили в Росавиации.
Авиакомпания "ИрАэро", ранее приостановившая программу полетов в Китай в связи с задолженностью "Жемчужной реки", затем согласилась за свой счет вывезти около 1,5 тысячи туристов, купивших путевки туроператора, с китайского острова Хайнань.
Комментарии
Ух ты как неожиданно, еще год назад когда пошли первые статьи на амике, уже народ тогда писал, что по любому мошенники