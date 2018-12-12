Среда, 12 Декабрь, 14:58

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Что вы читаете в новогодние праздники?

Спецпроекты

$ 66,5
€ 75,62
243022
Обь
33см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформа
Новости

Оставшаяся без поддержки Тулеева отшельница Агафья Лыкова запросила помощи

, ИА "Амител"
Живущую в глухой тайге женщину посетил новый глава Кузбасса Сергей Цивилев

Фото: dobro.click

Известная сибирская отшельница Агафья Лыкова запросила помощи с "большой земли"— она осталась без припасов на зиму.

Как сообщает "Телеканал 360", по словам документалиста и краеведа из Красноярска Андрея Гришакова, Лыкова позвонила ему и сказала: "Есть просьба, Андрей, кончается все, кончаются продукты". После этого связь внезапно оборвалась.

Напомним, что многие годы отшельнице регулярно помогал экс-глава Кузбасса Аман Тулеев, который отправлял ей с оказией на вертолете продукты, различные вещи и даже животных. Однако после того, как Тулеев покинул кресло губернатора, Лыкова осталась без поддержки.

Читайте также: Таежная отшельница Агафья Лыкова попросила о помощи

В итоге после тревожного звонка от Лыковой к отшельнице было решено снарядить вертолет Ми-8.

К отшельнице на вертолете прилетел лично губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. На заимку Лыковой доставили 300 килограммов сена, 350 килограммов комбикорма для коз, 140 килограммов комбикорма для домашней птицы, муку, крупы, овощи и фрукты для Агафьи. Глава Кузбасса подарил отшельнице щенка.

Также женщину осмотрел врач.

Комментируя свой визит к отшельнице, Цивилев подчеркнул: "Это уникальный человек, поэтому мы ее никогда не бросим и будем всячески помогать и шефствовать над Агафьей Карповной".

Отшельница Агафья Лыкова — единственная выжившая из большой семьи староверов, которая с 1937 года жила в полной изоляции в тайге.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

12.12.2018 14:09
- гость -

охренеть, 1 час полета вертолета стоит от 200 т.р., не дороговато ли ее содержание обходится в условиях когда сказано экономить бюджет?

0  0
12.12.2018 14:10
- гость -

*20 тыр

0  0
12.12.2018 14:12
Дядька

Привыкла бабка на паперти сидеть.

0  0
12.12.2018 14:16
- гость -

родители до этого жили ничего ни у кого не просили, а эта постоянно дай да дай. Правильно говорят про таких, "дай палец, откусят руку"

0  0
12.12.2018 14:39
- гость -

Старовер называется) ни во что она не вер.

0  0
12.12.2018 14:40
Зануда

простите, в моём понимании-отшельник-человек, который ушёл (отошёл) от людей и ему от людей ничего не нужно...я не считаю чужих денег, но !!! она обеспечена мобильной связью, она обеспечена необходимым для ведения хозяйства, её даже осмотрел прилетевший врач......а тётенька не подохринела (простите за мой французский)???? у нас много деревень, где живут старики-2-3 дома, так к ним вертолёты не летают и связи с ними никто не поддерживает....что эта женщина привнесла в наш мир?????что??? про благую душу и светлый разум-не надо говорить

0  0
12.12.2018 14:51
- гость -

Да вытащить ее от туда нафиг дешевле будет да и не отшельница она уже давно

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
14:50
Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе войной 0
14:41
Более 20 лет лишения свободы дали бийчанину за убийство мачехи и ее сына 0
14:32
Ёлки-иголки: площадь Сахарова продолжает преображаться к Новому году 1
14:21
Роскачество назвало лучшие приложения для онлайн-покупки авиабилетов 0
14:14
Схема "таран": алтайские антимонопольщики выявили медицинский картель 2
14:05
Оставшаяся без поддержки Тулеева отшельница Агафья Лыкова запросила помощи 7
13:49
Холодец из курицы и поросята из теста: рецепты новогодних блюд без свинины 1
13:34
Туроператор "Жемчужная река" продавал билеты в КНР на несуществующие рейсы 1
13:23
Аэропорт Барнаула обрел систему приема самолетов в сложных метеоусловиях 5
13:12
Затравленная семья с онкобольными детьми покинула арендуемую квартиру 11
13:01
Пропавший в Барнауле 12-летний мальчик найден живым 1
12:48
Основа правового государства: жителей Алтая поздравили с Днем Конституции 12
12:33
В Якутии самолет задел хвостом взлетную полосу при взлете 0
12:22
Дочь Пескова: "Власти не нужно давать людям невыполнимых обещаний" 15
12:13
СМИ: число жертв стрельбы в Страсбурге увеличилось до четырех 0
12:03
Педофил на Алтае заманивал детей конфетами в безлюдные места 2
11:49
Замнач колонии и бизнесмен на Алтае провернули аферу на закупке картошки 3
11:34
Стало известно, во сколько жителям Алтая обойдутся новогодние салаты 1
11:21
СМИ: Бутина собирается признать себя виновной в нарушении одного из законов 6
11:11
СК начал проверку в связи с уходом из дома 12-летнего мальчика в Барнауле 0
11:02
Все, что нужно знать о Тойота RAV4: инфографика 2
10:46
Ушел из дома и не вернулся: 12-летний мальчик пропал в Барнауле 3
10:33
Те, кого мы потеряли: какие известные люди ушли из жизни в 2018 году 5
10:30
Долгожданное открытие RESERVED и Cropp в ТРЦ ПИОНЕР 4
10:22
Генпрокуратура составила портрет типичного российского хакера 0
10:18
СК: барнаулец пытался заживо сжечь свою сожительницу 1
10:05
В омской пятиэтажке произошел взрыв бытового газа 5
10:05
Интересные Рождественские истории расскажут в ТРЦ "Европа" 0
10:00
Как поправки в закон о долевом строительстве повлияют на его участников 1
09:47
Группа Serebro спародировала Кокорина и Мамаева в новом клипе 1
09:33
Девочка провалилась в яму с кипятком в Барнауле: возбуждено уголовное дело 7
09:21
Новый светодинамический фонтан установят на площади Октября в Барнауле 4
09:14
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых писателей 0
09:04
Грузовой поезд сошел с рельсов в Кировской области 1
08:57
Электронные трудовые книжки появятся в РФ с 2020 года 6
08:43
В Страсбурге неизвестный застрелил трех человек 0
08:38
Российские космонавты добрались до отверстия в корабле "Союз МС-09" 7
08:31
Елена Греб: "Планы на 2019 год у нас амбициозные" 26
08:17
Как вести себя на новогоднем корпоративе, чтобы потом не было стыдно 67
08:06
Элитную квартиру в теплых тонах продают в центре Барнаула за 10,9 млн руб. 0
07:50
Афганские хроники: фотовоспоминания о десятилетнем конфликте 50
07:34
Тайны имплантации зубов, или что врачи скрывают от пациентов 0
07:19
Девочке, получившей ожоги в яме с кипятком в Барнауле, помогут с лечением 0
07:03
Каждый шестой житель Алтайского края находится за чертой бедности 14
06:48
Что празднуют россияне в День Конституции и почему это не выходной 33
06:32
Почему так дорого стоит электричество и из чего складывается тариф 53
06:25
"Сибирский борец": барнаульские спортсмены подтвердили звание лучших 0
06:17
Снегопады вернутся в Алтайский край 12 декабря 0
06:01
Сознательность на высоте: как народная дружина в Барнауле помогает полиции 0
05:10
Кошка месяц ждала хозяев у сгоревшего дома в Калифорнии 1
04:11
Захарова ответила на слова депутата Рады об уничтожении Крымского моста 2
03:09
Путин продлил заморозку накопительной пенсии 8
02:21
В Астраханской области взорвалась и упала ракета С-300 6
01:07
Звезда "Универа" назвал камчатских зрителей "быдлом" 4
00:06
Цена европейского газа для Украины достигла рекордной суммы 5

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.