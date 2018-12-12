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Известная сибирская отшельница Агафья Лыкова запросила помощи с "большой земли"— она осталась без припасов на зиму.
Как сообщает "Телеканал 360", по словам документалиста и краеведа из Красноярска Андрея Гришакова, Лыкова позвонила ему и сказала: "Есть просьба, Андрей, кончается все, кончаются продукты". После этого связь внезапно оборвалась.
Напомним, что многие годы отшельнице регулярно помогал экс-глава Кузбасса Аман Тулеев, который отправлял ей с оказией на вертолете продукты, различные вещи и даже животных. Однако после того, как Тулеев покинул кресло губернатора, Лыкова осталась без поддержки.
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В итоге после тревожного звонка от Лыковой к отшельнице было решено снарядить вертолет Ми-8.
К отшельнице на вертолете прилетел лично губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. На заимку Лыковой доставили 300 килограммов сена, 350 килограммов комбикорма для коз, 140 килограммов комбикорма для домашней птицы, муку, крупы, овощи и фрукты для Агафьи. Глава Кузбасса подарил отшельнице щенка.
Также женщину осмотрел врач.
Комментируя свой визит к отшельнице, Цивилев подчеркнул: "Это уникальный человек, поэтому мы ее никогда не бросим и будем всячески помогать и шефствовать над Агафьей Карповной".
Отшельница Агафья Лыкова — единственная выжившая из большой семьи староверов, которая с 1937 года жила в полной изоляции в тайге.
Комментарии
охренеть, 1 час полета вертолета стоит от 200 т.р., не дороговато ли ее содержание обходится в условиях когда сказано экономить бюджет?
*20 тыр
Привыкла бабка на паперти сидеть.
родители до этого жили ничего ни у кого не просили, а эта постоянно дай да дай. Правильно говорят про таких, "дай палец, откусят руку"
Старовер называется) ни во что она не вер.
простите, в моём понимании-отшельник-человек, который ушёл (отошёл) от людей и ему от людей ничего не нужно...я не считаю чужих денег, но !!! она обеспечена мобильной связью, она обеспечена необходимым для ведения хозяйства, её даже осмотрел прилетевший врач......а тётенька не подохринела (простите за мой французский)???? у нас много деревень, где живут старики-2-3 дома, так к ним вертолёты не летают и связи с ними никто не поддерживает....что эта женщина привнесла в наш мир?????что??? про благую душу и светлый разум-не надо говорить
Да вытащить ее от туда нафиг дешевле будет да и не отшельница она уже давно