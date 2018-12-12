Фото: Екатерина Смолихина
В Барнауле на площади Сахарова продолжается обустройство снежного городка и установка главной ёлки. Сейчас рабочие приступили к "озеленению" каркаса символа Нового года.
Как ранее писал Amic.ru, всё работы обойдутся в 7,3 миллиона рублей. Оформление главной новогодней площади не изменится, на ней будут установлены четыре маленькие горки и одна средняя горка. Также на площади появятся 13 ледяных фигур и две снежные скульптуры (скульптуры Деда Мороза и Снегурочки).
Кроме этого, снежный городок и ёлка появятся в Барнауле и на пешеходной улице Мало-Тобольской.
Комментарии
как вам елочка?
Заядлый зачинщик споров?
Нормальная ёлочка. Ранешняя больше нравилась. Но зато пятьдесят живых ёлочек расти в лесу останутся.
Не сотрудник администрации.