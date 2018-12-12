Фото: samara-life.ru
Суд приговорил 51-летнего жителя Бийска к длительному сроку лишения свободы за совершение двойного убийства.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, преступление было совершено в январе текущего года. Обвиняемый, находясь в квартире, где проживали его 66-летняя мачеха и ее 46-летний сын, во время ссоры из-за жилплощади нанес мужчине множественные удары топором по голове.
Затем он спрятал его тело в шкаф-купе. После этого, когда в квартиру зашла хозяйка, в ходе конфликта он причинил ей множественные удары гантелей, а затем задушил женщину.
Тела женщины и ее сына были найдены спустя несколько дней.
Известно, что к моменту совершения преступления злоумышленник лишь полгода как освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство, сопряженное с разбойным нападением.
Суд приговорил мужчину к 21 году лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а последующих — в исправительной колонии особого режима.
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