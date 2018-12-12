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Украинский лидер Петр Порошенко сравнил события в Керченском проливе с "войной". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Facebook-страницу президента.
Порошенко отметил, что действия пограничников из РФ расцениваются как агрессия.
"Господин Путин, это агрессия, господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис", — цитирует агентство слова главы Украины.
При этом, несмотря на громкие слова президента, официальных заявлений от Киева не было.
Напомним, инцидент произошел 25 ноября. Корабли ВМС Украины нарушили госграницу РФ и несколько часов опасно маневрировали, игнорируя требования российских пограничников. В результате корабли были задержаны, а 24 украинских моряка — арестованы.
Киев расценил это как акт агрессии и объявил военное положение в ряде областей страны.
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