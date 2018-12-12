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Покинувший пост после гибели детей чиновник устроился в мэрию Новосибирска

, ИА "Амител"
Он стал замначальника департамента земельных и имущественных отношений

Фото: news.ngs.ru

Экс-глава Колыванского района Виктор Аверин, который уволился после скандала со смертью двух детей в раскопанной коммунальщиками яме, устроился на работу в новосибирскую мэрию. Об этом пишет "НГС.Ru".

На сайте мэрии появились сведения, что Аверин стал замначальника департамента земельных и имущественных отношений.

Глава департамента Георгий Жигульский уточнил, что его новый зам вышел на работу 10 октября.

"В его функции и полномочия входит осуществление руководства <…> управлением экономической и организационной работы мэрии и персонально сопровождение нашей муниципальной целевой программы <…> инвентаризации земель", — цитирует издание слова Жигульского.

В феврале Аверин добровольно покинул пост главы Колыванского района, где два ребенка погибли в раскопанной коммунальщиками яме. Маленькие братья упали в нее, не смогли выбраться и утонули. Смерть детей вызвала массовые протесты в посёлке. После митинга по данному поводу о своей отставке также объявил глава администрации Колывани Алексей Дорофеев.

В сентябре суд признал виновными в гибели детей бывшего директора МУП "Коммунальное хозяйство" Колывани Андрея Терентьева и экс-мастера этого предприятия Дениса Титенко. Они получили сроки в колонии-поселении.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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