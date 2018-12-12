"Партия Роста" отменила пресс-конференцию артиста и члена федерального совета партии Николая Фоменко в Барнауле. Она должна была состояться в следующий понедельник, 17 декабря. По некоторой информации, нашлись "политические противоречия".
Организаторы пресс-конференции анонсировали, что Фоменко приедет подвести итоги работы партии и участия в выборах губернатора Алтайского края. В конференции должен был принять участие и лидер регионального отделения Андрей Крылов, который и баллотировался на пост главы региона.
Однако через пару дней после рассылки анонса организаторы сообщили об отмене пресс-конференции "по техническим причинам".
Причины, сообщил Amic.ru источник, не технические, а политические. В этот же день, 17 декабря, в Барнауле в театре драмы должен состояться спектакль "И снова с наступающим" с Николаем Фоменко и Леонидом Ярмольником. В театре, как сообщил источник, узнав о политической пресс-конференции, пригрозили отказом в площадке для спектакля. Впрочем, директор театра Любовь Березина сообщила порталу, что никакая отмена спектакля не обсуждалась. Есть договор аренды, и никаких юридических оснований для его расторжения не было.
В региональном отделении "Партии Роста" Amic.ru тоже сообщили о "технических причинах". На вопрос, в спектакле ли дело, ответили: "Не знаем, об отмене сообщили московские представители партии, сказали, что Фоменко не сможет".
Напомним, что Крылов от "Партии Роста" участвовал в выборах губернатора. Никому не известный кандидат от малой партии смог собрать нужное количество подписей депутатов в свою поддержку для регистрации. Это позволяет сделать вывод, что он был "согласованным кандидатом". Но в течение кампании отказался от стратегии умеренного борца за права предпринимателей и ушел в остро-критическую повестку. Теперь же он судится за отмену итогов выборов в регионе.
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