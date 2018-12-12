Фото: itd2.mycdn.me
Семья официального представителя МИД РФ Марии Захаровой поучаствовала в программе "Дачный ответ" на канале НТВ, которая вышла в эфир в минувшие выходные. Об этом пишет ТАСС.
Захарова отметила, что смотрит передачу уже много лет. Ее героями становятся известные артисты, общественные и политические деятели; их загородные дома переделывает команда программы, а итоги показываются в эфире.
Для семьи Захаровых создали просторную светлую беседку. "Это путешествие в мечту, в это нельзя поверить", — описала дипломат эмоции от "переделки" помещения.
Отмечается, что в "Дачном ответе" участвовала вся семья Захаровой. Также в передаче показали "второй дом" дипломата — центральное здание МИД РФ на Смоленской площади.
"Эхо Москвы" добавляет, что Захарова считает, что не нарушила закон, приняв участие в программе и получив в подарок "отдельно стоящий павильон в стиле русской дачной усадьбы с галереей, балконом, танцевальным залом-столовой". В отремонтированном помещении также установили антикварную мебель, оборудовали его изразцовой печью и системой "умный дом", с помощью которой можно подогревать пол, открывать окна и включать свет.
Эксперт Transparency International Илья Шуманов считает, что представитель МИД РФ, приняв такой дорогой подарок, будучи госслужащим, могла нарушить закон о противодействии коррупции.
"Я ничего ни от кого не скрывала, ничего ни у кого не воровала, не использовала никакое должностное положение. Мы всей семьей писали соответствующие заявки много лет", — заявила Захарова, отметив, что выступала этой ситуации "не в роли госслужающего, а в роли дочери". По словам дипломата, дача принадлежит ее родителям.
Также она заявила, что "ведет такую же жизнь, как миллионы других россиян".
"Я пользуюсь общественным транспортом, покупаю продукты в "Пятерочке", "Ашане", "Магните", для дачи и ремонтов покупаем все в "Леруа". Одежда отечественная. Отдыхаю в России… Можем продолжить список. А еще я смотрю, где скидки, и что я могу позволить себе, а что нет. Вот именно так я и живу", — заявила Захарова.
В заключение она отметила, что получила у руководства разрешение на участие в программе.
"Никаких доходов при исполнении должностных обязанностей, кроме зарплаты, которую мне начисляет работодатель, я никогда не получала, а направляемые в мой адрес протокольные подарки сдаю по акту в соответствующее структурное подразделение. Взяток не беру, подарки возвращаю, справку об имуществе и доходах регулярно сдаю в кадры", — подчеркнула Захарова.
Комментарии
лучше бы отремонтировали детдом или садик за мкадом - захарова важней наверное!!!
Ха-ха! В Пятёрочка тётя закупается и скидки отслеживает)) Причём ещё и со своим пакетиком в магаз приходит.
Огласите доход Захаровой, а я сделаю вывод. Ну не нищета же она в конце концов из конца в конец и как я думаю-могла бы и оплатить ремонт комнаты своих родителей.
"А еще я смотрю, где скидки, и что я могу позволить себе, а что нет. Вот именно так я и живу", — заявила Захарова."
======
а почему тогда доходы скрываем, мария?
Статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» устанавливает обязанность государственных гражданских служащих и членов их семей представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 установлено, что лица, замещающие государственные должности, должны предоставить сведения о своих счетах, ценных бумагах и недвижимости за рубежом за прошлый год до 1 июля текущего года.
Всплакнул от чесности Наших госслужащих.