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Семья официального представителя МИД РФ Марии Захаровой поучаствовала в программе "Дачный ответ" на канале НТВ, которая вышла в эфир в минувшие выходные. Об этом пишет ТАСС.

Захарова отметила, что смотрит передачу уже много лет. Ее героями становятся известные артисты, общественные и политические деятели; их загородные дома переделывает команда программы, а итоги показываются в эфире.

Для семьи Захаровых создали просторную светлую беседку. "Это путешествие в мечту, в это нельзя поверить", — описала дипломат эмоции от "переделки" помещения.

Отмечается, что в "Дачном ответе" участвовала вся семья Захаровой. Также в передаче показали "второй дом" дипломата — центральное здание МИД РФ на Смоленской площади.

"Эхо Москвы" добавляет, что Захарова считает, что не нарушила закон, приняв участие в программе и получив в подарок "отдельно стоящий павильон в стиле русской дачной усадьбы с галереей, балконом, танцевальным залом-столовой". В отремонтированном помещении также установили антикварную мебель, оборудовали его изразцовой печью и системой "умный дом", с помощью которой можно подогревать пол, открывать окна и включать свет.

Эксперт Transparency International Илья Шуманов считает, что представитель МИД РФ, приняв такой дорогой подарок, будучи госслужащим, могла нарушить закон о противодействии коррупции.

"Я ничего ни от кого не скрывала, ничего ни у кого не воровала, не использовала никакое должностное положение. Мы всей семьей писали соответствующие заявки много лет", — заявила Захарова, отметив, что выступала этой ситуации "не в роли госслужающего, а в роли дочери". По словам дипломата, дача принадлежит ее родителям.

Также она заявила, что "ведет такую же жизнь, как миллионы других россиян".

"Я пользуюсь общественным транспортом, покупаю продукты в "Пятерочке", "Ашане", "Магните", для дачи и ремонтов покупаем все в "Леруа". Одежда отечественная. Отдыхаю в России… Можем продолжить список. А еще я смотрю, где скидки, и что я могу позволить себе, а что нет. Вот именно так я и живу", — заявила Захарова.

В заключение она отметила, что получила у руководства разрешение на участие в программе.

"Никаких доходов при исполнении должностных обязанностей, кроме зарплаты, которую мне начисляет работодатель, я никогда не получала, а направляемые в мой адрес протокольные подарки сдаю по акту в соответствующее структурное подразделение. Взяток не беру, подарки возвращаю, справку об имуществе и доходах регулярно сдаю в кадры", — подчеркнула Захарова.