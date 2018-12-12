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Житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности шестилетнему мальчику, погибшему от удара током.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, местный житель попросил своего родственника оказать помощь в строительстве деревянной пристройки к его дому и монтаже электропроводки.
43-летний обвиняемый безвозмездно произвел строительные работы, но не обладая специальными познаниями, выполнил монтаж электропроводки, не смонтировав заземление должным образом.
"Отсутствие надлежащего заземления повлекло несработку аппаратов защиты и появление электрического тока на металлических предметах во дворе жилища. В июне 2018 года шестилетний внук хозяина дома прикоснулся к металлической конструкции, находящейся под напряжением, и получил смертельный удар током", — отмечают в СКР.
Свою вину мужчина признал полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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