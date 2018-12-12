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России предстоит еще большая работа по реализации всех норм и ценностей Конституции. Такое мнение высказал глава РФ Владимир Путин в приветственном слове к юбилейному изданию, посвященному 25-летию Основного закона РФ, принятие которого он назвал "ключевым, поворотным событием в новейшей истории России". Об этом пишет ТАСС.
"Демократический, созидательный потенциал Конституции поистине неисчерпаем, и нам еще многое предстоит сделать, чтобы в полной мере воплотить в жизнь ее нормы и ценности", — добавил глава РФ.
Президент отметил, что, проголосовав за принятие новой Конституции 25 лет назад, россияне "сделали твердый, решительный выбор в пользу демократии, строительства сильного, федеративного государства, провозгласили высшей ценностью права и свободы человека". Путин считает, что последние 25 лет показали, что Верховный закон "выдержал проверку временем, создал условия для стабильного развития страны, формирования важнейших государственных, общественных институтов, реализации открытой внешней политики и защиты национальных интересов". "Опираясь на идеи и принципы Основного закона, удалось обеспечить суверенитет и целостность России, сохранить гражданский мир и согласие, провести коренные преобразования в экономике и социальной сфере, в системе здравоохранения, образования и культуры, местном самоуправлении", — заявил глава государства.
В среду, 12 декабря, исполняется 25 лет с голосования по вопросу о принятии новой Конституции.
Приветствие главы РФ включено в специальное юбилейное издание Конституции.
Комментарии
Вроде и не дурак...
это мы дураки
потенциал Конституции неисчерпаем
а то,
и одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд,
и высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы,
и в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина...
По ходу дела кремлёвский старикашка задумап переписать под себя Конституцию РФ
Это по российски, так сказать скрепоносно- гибридно, устраивать праздники и фейерверки в честь Основного закона страны, на который ее власти плюют буквально каждый день.
Ну, изменят Конституцию, введут Госсовет, назначат гаранта его вечным фюрером, народ молчаливо всё схавает