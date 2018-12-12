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России предстоит еще большая работа по реализации всех норм и ценностей Конституции. Такое мнение высказал глава РФ Владимир Путин в приветственном слове к юбилейному изданию, посвященному 25-летию Основного закона РФ, принятие которого он назвал "ключевым, поворотным событием в новейшей истории России". Об этом пишет ТАСС.
"Демократический, созидательный потенциал Конституции поистине неисчерпаем, и нам еще многое предстоит сделать, чтобы в полной мере воплотить в жизнь ее нормы и ценности", — добавил глава РФ.
Президент отметил, что, проголосовав за принятие новой Конституции 25 лет назад, россияне "сделали твердый, решительный выбор в пользу демократии, строительства сильного, федеративного государства, провозгласили высшей ценностью права и свободы человека". Путин считает, что последние 25 лет показали, что Верховный закон "выдержал проверку временем, создал условия для стабильного развития страны, формирования важнейших государственных, общественных институтов, реализации открытой внешней политики и защиты национальных интересов". "Опираясь на идеи и принципы Основного закона, удалось обеспечить суверенитет и целостность России, сохранить гражданский мир и согласие, провести коренные преобразования в экономике и социальной сфере, в системе здравоохранения, образования и культуры, местном самоуправлении", — заявил глава государства.
В среду, 12 декабря, исполняется 25 лет с голосования по вопросу о принятии новой Конституции.
Приветствие главы РФ включено в специальное юбилейное издание Конституции.
Комментарии
Вроде и не дурак...
это мы дураки
потенциал Конституции неисчерпаем
а то,
и одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд,
и высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы,
и в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина...
По ходу дела кремлёвский старикашка задумап переписать под себя Конституцию РФ
Это по российски, так сказать скрепоносно- гибридно, устраивать праздники и фейерверки в честь Основного закона страны, на который ее власти плюют буквально каждый день.
Ну, изменят Конституцию, введут Госсовет, назначат гаранта его вечным фюрером, народ молчаливо всё схавает
Ну да, было президент на 4 года, а сделали на 6 лет. Можно и на 10 лет сделать. потенциал Конституции неисчерпаем