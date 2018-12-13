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Секреты ГОСТа: как дороги должны быть очищены от снега

, ИА "Амител"
В ОНФ рассказали, как правильно убирать проезжую часть, тротуары и остановки

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

В какой срок должны быть почищены дороги зимой? Как должны выглядеть дороги и тротуары после уборки? Куда обращаться, если действительность расходится с ожиданиями? Ответы на эти вопросы подготовили эксперты Общероссийского народного фронта.

В ОНФ разработали специальную памятку для населения.

Так, ГОСТ дает на очистку проезжей части дорог и улиц от снега и льда 3-6 часов. Во время снегопада и метели допускается рыхлый или талый снег на проезжей части в 1-5 сантиметров.

Обочины дорог должны быть очищены от снега по всей ширине, на это после снегопада дается 24 часа. На остановках и площадках для стоянки транспорта очищать надо в срок 1-3 часа. Нормы запрещают создавать снежные валы на обочинах дорог, на разделительной полосе шириной менее 5 м, на тротуарах, ближе 10 м от пешеходного перехода, ближе 20 м от остановок общественного транспорта. Чистить от снега нужно и дорожные знаки, и сигнальные столбики.

Кстати, закон разрешает эвакуировать припаркованные автомобили, если они мешают уборке.

После уборки снега дороги необходимо посыпать противогололедными материалами. ГОСТ разрешает применять химические и комбинированные материалы: твердые сыпучие материалы на основе соли, жидкие растворы химических реагентов или природные рассолы, мелкий щебень, песок и песчано-соляную смесь.

Образовавшуюся после обработки смесь необходимо убрать с дорог в течение 2-3 часов, иначе на улицах остаются грязь и лужи.

"В нашей стране уборка снега — это пока трудная борьба с переменным успехом. За чистоту придворовой территории отвечает домоуправление, а контролирует Государственная жилищная инспекция, и жаловаться на заваленный снегом двор нужно туда. По поводу качества уборки дорог и тротуаров в городе, куч снега на остановках и нерасчищенных подходов к пешеходным переходам нужно обращаться в администрацию или прокуратуру и требовать, чтобы был наведен порядок с уборкой", — пояснил модератор тематической площадки ОНФ "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Дмитрий Цопов.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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