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Суд признал генерального директора ООО ТД "Алейский мясокомбинат" Григория Аверьянова виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
В данный момент установлено, что руководитель компании умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупном размере путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений.
"В период 2015-2016 годов Аверьянов искусственно создал право на получение налоговых вычетов о якобы приобретенных товарах от двух коммерческих фирм на сумму более 32 миллионов рублей. В действительности данную продукцию фирмы не поставляли и обязанности по уплате НДС не осуществляли. В связи с чем налог на указанную сумму не поступил в бюджетную систему Российской Федерации, что нанесло ущерб государству в особо крупном размере", — уточняют в СКР.
Также отмечается, что предприниматель признал свою вину. В итоге суд приговорил мужчину к штрафу.
"Судом удовлетворены исковые требования прокурора в части взыскания с осужденного имущественного вреда, причиненного преступлением в размере более 32 миллионов рублей. Данные денежные средства будут истребованы у него в пользу государства, в том числе в ходе реализации имущества, на которое в ходе предварительного следствия был наложен арест", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
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В большинстве случаев ситуация обстоит так, перед руководителем стоит выбор или заплатить зарплату, купить сырье и продолжить работу или оплатить налоги и попытаться хоть как то выжить