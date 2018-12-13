Четверг, 13 Декабрь, 08:01

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Что вы читаете в новогодние праздники?

Спецпроекты

$ 66,42
€ 75,22
246179
Обь
33см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформа
Новости

Женская доля: когда жизнь испытывает каждым днем

, ИА "Амител"
Глаза - как окна, в которые можно заглянуть и увидеть душу человека. Душа этой женщины изранена, но в ней теплится надежда

Она не жаловалась на судьбу, не говорила о проблеме, а просто рассказывала историю своей жизни.

За окном было морозное утро. Яркие лучи солнца пробивались сквозь стекло и падали в ярко-голубые глаза женщины. В них виделось таинственное мерцание. Мерцание души, израненной множеством трудностей, которые в своей жизни перенесла Олеся.

Душа ее изранена, но не сломлена. Все потому, что есть, ради кого жить. Ради ребятишек – Романа, Риты и Руслана. Для них каждый день Олеся борется за жизнь и встает с улыбкой по утрам, с верой, что все у них наладится.

А ведь давно могла сломаться после такого числа испытаний, которых, кажется, для одного человека слишком много. И накрутить такой сюжет мог только автор мелодрамы. Но жизнь, как известно, придумывает самые интересные и, к сожалению, подчас страшные сюжеты, на которые ни одному человеку не хватит фантазии.

Судьба испытывала Олесю с самого детства.

Отца девочка не знала. По рассказам Олесиной мамы, его убили, когда девочке было три года. Мама воспитывала троих детей одна. Женщина с непростым, властным характером, она не стремилась создать для дочек счастливого детства. Кроме всего прочего, мать часто выпивала.

Прожить в такой обстановке Олеся смогла до 14 лет, а потом ушла к бабушке. Позволить себе, чтобы ее содержала пожилая женщина, девочка не смогла. И пошла работать няней. Хоть она еще была по сути ребенком, заведующая садиком с пониманием отнеслась к Олесе и помогла с работой. Этим и определила ее выбор профессии. Олеся поступила учиться на воспитателя, продолжая работать. Правда, уже ночным сторожем. И это в 15 лет. Получив образование, вернулась в детский сад на должность воспитателя.

Прошли непростые детство и юность. Но на этом испытания не закончились. Олеся вышла замуж, квартиру матери разменяли на две семьи. Когда первому ребенку, Роме, было три годика, Олеся лежала с ним в больнице. В это время муж, не задумываясь о дальнейшей судьбе семьи, проиграл квартиру.

Так Олеся осталась одна с ребенком на руках и без жилья. Не было другого выхода, как пойти в кризисный центр, где женщина прожила целый год.

Когда родилась дочка, Рита, Олеся получила материнский капитал и купила домик в деревне. Наконец-то собственное жилье! Это ли не счастье!

Вроде, уже достаточно испытаний на одну семью. Должна же наступить белая полоса. Но нет!

Дом, купленный под материнский капитал в глухой деревне, оказался не приспособленным для жизни и зимой не протапливался. По ночам спасалась семья тем, что засыпала в зимних куртках с тремя одеялами. Так они прожили семь лет.

За это время на семью обрушилась еще одна беда. У Ромы обнаружили задержку психического развития и вялотекущую шизофрению. Заболевания, которые передались со стороны его отца. Опасные гены, о вероятности проявления которых Олеся не могла и предположить.

Женщине пришлось с больным ребенком ездить по врачам, преодолевая путь до города в 90 километров. Два с половиной часа пути.

А сейчас у младшего сына Руслана астма, и он тоже нуждается в помощи врачей.

Год назад Олеся обратилась в благотворительный фонд "Облака" за помощью с покупкой дров и угля.

Прожив еще одну зиму в ледяном доме, в деревне, где нет работы, где для детей нет врачей, женщина приняла важное решение. Нужно перебираться в город. С просьбой помочь в этом она и пришла в фонд снова.

"Облака" собрали для Олеси деньги и помогли снять домик в Новолтайске. За это время семья успела освоиться в новом для себя месте. Теперь Олеся собирается устроиться на работу, чтобы самой оплачивать дом и обеспечивать себя. Пока на пенсию по инвалидности в 15 000 рублей и небольшие детские пособия им вчетвером прожить очень сложно.

Еще немного необходима поддержка семьи. Благотворительному фонду необходимо оплатить дом еще за один месяц аренды. А это 6 500 рублей. И помочь Олесе оформить санкнижку – 3 800 рублей. Сумма сбора составляет 10 300 рублей.

Жизнь Олеси итак испытание. Даже если она сможет решить проблемы с жильем, ей нужно заботиться о Романе. Ведь этот парень в свои 16 лет ведет себя, как маленький ребенок. Он не может самосточтельно сходить в магазин за покупками, не понимает, что такое деньги и другие формальности взрослой жизни. Без маминой поддержки ему просто не выжить. Мама всегда будет рядом с ним. А ведь Олесе нужно поднять еще двоих детей.

Помочь Олесе устроиться на работу и не остаться без жилья в этом месяце – это самое малое, что может сделать для этой семьи благотворительный фонд при поддержке неравнодушных людей .

Реквизиты для перевода средств с СМС: "Олеся, держись!": 
- СМС на короткий номер 3434 с кодовым словом "ОБЛАКА 100". Цифра после пробела означает сумму пожертвования; 
- ВКонтакте в группе фонда "Облака" кнопка "ПОЖЕРТВОВАТЬ"
- на карту Сбербанка через Сбербанк-онлайн 4276020427762163, зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда). Карта физического лица используется по агентскому договору для принятия частных пожертвований;  
- по номеру телефона на карту Сбербанк: +79609612442, Семененко Д.А.; 
- р/с No 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774;  
- кнопка "Помочь" на официальном сайте благотворительного фонда "Облака"

Адрес фонда "Облака" в Барнауле: пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)
Телефон фонда: (3852) 590-180
Официальный сайт фонда
Также фонд "Облака" представлен во всех социальных сетях России. Сделать пожертвование и репост вы сможете с любой удобной вам площадки. 
ВКонтакте
Одноклассники
Instagram
Facebook
#добрыелюди #фондоблака #дети22 #мамыбарнаула 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

13.12.2018 07:53
- гость -

Я в шоке... Муж проиграл дом, жила с ребёнком в кризисном центре. Родила ещё дочь!! Потом ещё родила!

0  0
13.12.2018 07:55
- гость -

Кстати, причём здесь женская доля?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
08:00
В ожидании чуда: 10 лучших новогодних книг 0
07:50
Кина не будет: какие фразы из "Джентльменов удачи" стали крылатыми 0
07:34
Даже сэкономили: во сколько Алтайскому краю обошлись выборы губернатора 0
07:22
Это шутка? "Союз" помог купить квартиру "Бузовой" из Барнаула 0
07:15
Блюда без свинины и никаких ссор: какие существуют приметы на Новый год 0
07:03
Женская доля: когда жизнь испытывает каждым днем 2
06:48
Что за праздник День Андрея Первозванного, какова его история и традиции 7
06:32
Самые смешные и нелепые детские костюмы на Новый год 10
06:23
Секреты ГОСТа: как дороги должны быть очищены от снега 0
06:14
Снег и гололед обещают в Алтайском крае 13 декабря 0
06:01
Новогодний стол для жителей Алтайского края подорожал на 157 рублей 0
05:08
"Россия 24" рассказала про робота Бориса, выдав за него человека в костюме 3
04:05
Пропавшую украинскую журналистку обнаружили в Москве 0
03:07
Экс-адвокат Трампа получил трехлетний срок 0
02:07
СМИ: неизвестный бросил гранату в силовиков в Ингушетии 0
01:11
В Думе объяснили, почему предложили наказывать за оскорбление власти в сети 1
00:12
Правозащитника Пономарева перевели в камеру с некурящими людьми 0
23:57
В Госдуме предложили разрешить демонстрацию свастики в учебных целях 0
23:41
Ростуризм исключил "Жемчужную реку" из реестра туроператоров 0
23:20
Свердловская чиновница Глацких получила выговор из-за слов о молодежи 0
22:57
Голикова назвала число оставшихся ветеранов Великой Отечественной войны 2
22:41
Германия поддержит продление санкций против РФ 0
22:20
В Думу внесли законопроект о штрафах за фейковые новости 0
21:57
Путин предложил ежегодно оказывать материальную помощь ветеранам 1
21:38
Чиновника Ространснадзора уволили из-за жены, купившей 66 машин 2
21:23
Путин поручил выяснить причину отмены рэп-концертов 0
20:56
В Кремле прокомментировали слова Порошенко о "войне" 0
20:39
Оскорбление власти в сети хотят приравнять в России к мелкому хулиганству 3
20:21
СМИ: российские власти ужесточат онлайн-платежи 1
19:52
Олимпийская чемпионка назвала детей тупыми 3
19:24
В МВД опровергли запрет полицейским посещать концерты рэперов 0
19:08
Коротко о главном: главная елка Алтая, цена салата и дорогое электричество
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 12 декабря
18:56
Стали известны самые популярные запросы россиян в Google в 2018 году 0
18:38
В ФРГ тонна шоколада вылилась на улицу и замерзла 0
18:21
Алтайский край признали одним из самых экологически безопасных регионов РФ 4
17:48
Житель Алтая забил до смерти не ночевавшую дома жену и получил срок 0
17:33
Похититель российского флага в Барнауле не смог объяснить свой поступок 2
17:27
Госдума продлила срок оплаты штрафов ГИБДД со скидкой 0
17:13
Директор мясокомбината в Алтайском крае "особо крупно" уклонился от налогов 8
17:04
В Барнаул отправили спасенного дальнобойщиком раненого оленя 0
16:51
Жительницу Барнаула осудили за попытку "пропить" ружье своего бывшего 2
16:40
Алтайский депутат предложил снизить ипотеку до 5% для жителей села 4
16:32
Путин: Конституция РФ создала условия для развития страны 10
16:23
Самые лучшие фото уходящего года от National Geographic 0
16:14
Госдума приняла закон о любительском рыболовстве 1
16:08
По культурным соображениям: почему в Барнауле отменили конференцию Фоменко 3
15:48
Барнаульца судят за гибель шестилетнего мальчика от удара током 1
15:34
Захарова считает, что имела право отстроить дачу за счет НТВ 6
15:21
Это было потрясающе: барнаульцев впечатлил огненный рассвет 0
15:19
Елочная лихорадка от Amic.ru: получи приз за фото новогодних елок 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.