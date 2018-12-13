Она не жаловалась на судьбу, не говорила о проблеме, а просто рассказывала историю своей жизни.

За окном было морозное утро. Яркие лучи солнца пробивались сквозь стекло и падали в ярко-голубые глаза женщины. В них виделось таинственное мерцание. Мерцание души, израненной множеством трудностей, которые в своей жизни перенесла Олеся.

Душа ее изранена, но не сломлена. Все потому, что есть, ради кого жить. Ради ребятишек – Романа, Риты и Руслана. Для них каждый день Олеся борется за жизнь и встает с улыбкой по утрам, с верой, что все у них наладится.

А ведь давно могла сломаться после такого числа испытаний, которых, кажется, для одного человека слишком много. И накрутить такой сюжет мог только автор мелодрамы. Но жизнь, как известно, придумывает самые интересные и, к сожалению, подчас страшные сюжеты, на которые ни одному человеку не хватит фантазии.

Судьба испытывала Олесю с самого детства.

Отца девочка не знала. По рассказам Олесиной мамы, его убили, когда девочке было три года. Мама воспитывала троих детей одна. Женщина с непростым, властным характером, она не стремилась создать для дочек счастливого детства. Кроме всего прочего, мать часто выпивала.

Прожить в такой обстановке Олеся смогла до 14 лет, а потом ушла к бабушке. Позволить себе, чтобы ее содержала пожилая женщина, девочка не смогла. И пошла работать няней. Хоть она еще была по сути ребенком, заведующая садиком с пониманием отнеслась к Олесе и помогла с работой. Этим и определила ее выбор профессии. Олеся поступила учиться на воспитателя, продолжая работать. Правда, уже ночным сторожем. И это в 15 лет. Получив образование, вернулась в детский сад на должность воспитателя.

Прошли непростые детство и юность. Но на этом испытания не закончились. Олеся вышла замуж, квартиру матери разменяли на две семьи. Когда первому ребенку, Роме, было три годика, Олеся лежала с ним в больнице. В это время муж, не задумываясь о дальнейшей судьбе семьи, проиграл квартиру.

Так Олеся осталась одна с ребенком на руках и без жилья. Не было другого выхода, как пойти в кризисный центр, где женщина прожила целый год.

Когда родилась дочка, Рита, Олеся получила материнский капитал и купила домик в деревне. Наконец-то собственное жилье! Это ли не счастье!

Вроде, уже достаточно испытаний на одну семью. Должна же наступить белая полоса. Но нет!

Дом, купленный под материнский капитал в глухой деревне, оказался не приспособленным для жизни и зимой не протапливался. По ночам спасалась семья тем, что засыпала в зимних куртках с тремя одеялами. Так они прожили семь лет.

За это время на семью обрушилась еще одна беда. У Ромы обнаружили задержку психического развития и вялотекущую шизофрению. Заболевания, которые передались со стороны его отца. Опасные гены, о вероятности проявления которых Олеся не могла и предположить.

Женщине пришлось с больным ребенком ездить по врачам, преодолевая путь до города в 90 километров. Два с половиной часа пути.

А сейчас у младшего сына Руслана астма, и он тоже нуждается в помощи врачей.

Год назад Олеся обратилась в благотворительный фонд "Облака" за помощью с покупкой дров и угля.

Прожив еще одну зиму в ледяном доме, в деревне, где нет работы, где для детей нет врачей, женщина приняла важное решение. Нужно перебираться в город. С просьбой помочь в этом она и пришла в фонд снова.

"Облака" собрали для Олеси деньги и помогли снять домик в Новолтайске. За это время семья успела освоиться в новом для себя месте. Теперь Олеся собирается устроиться на работу, чтобы самой оплачивать дом и обеспечивать себя. Пока на пенсию по инвалидности в 15 000 рублей и небольшие детские пособия им вчетвером прожить очень сложно.

Еще немного необходима поддержка семьи. Благотворительному фонду необходимо оплатить дом еще за один месяц аренды. А это 6 500 рублей. И помочь Олесе оформить санкнижку – 3 800 рублей. Сумма сбора составляет 10 300 рублей.

Жизнь Олеси итак испытание. Даже если она сможет решить проблемы с жильем, ей нужно заботиться о Романе. Ведь этот парень в свои 16 лет ведет себя, как маленький ребенок. Он не может самосточтельно сходить в магазин за покупками, не понимает, что такое деньги и другие формальности взрослой жизни. Без маминой поддержки ему просто не выжить. Мама всегда будет рядом с ним. А ведь Олесе нужно поднять еще двоих детей.

Помочь Олесе устроиться на работу и не остаться без жилья в этом месяце – это самое малое, что может сделать для этой семьи благотворительный фонд при поддержке неравнодушных людей .

Реквизиты для перевода средств с СМС: "Олеся, держись!":

- СМС на короткий номер 3434 с кодовым словом "ОБЛАКА 100". Цифра после пробела означает сумму пожертвования;

- ВКонтакте в группе фонда "Облака" кнопка "ПОЖЕРТВОВАТЬ";

- на карту Сбербанка через Сбербанк-онлайн 4276020427762163, зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда). Карта физического лица используется по агентскому договору для принятия частных пожертвований;

- по номеру телефона на карту Сбербанк: +79609612442, Семененко Д.А.;

- р/с No 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774;

- кнопка "Помочь" на официальном сайте благотворительного фонда "Облака"

Адрес фонда "Облака" в Барнауле: пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)

Телефон фонда: (3852) 590-180

Официальный сайт фонда

Также фонд "Облака" представлен во всех социальных сетях России. Сделать пожертвование и репост вы сможете с любой удобной вам площадки.

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