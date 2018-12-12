Фото: kuban24.tv
Молодой человек, попавшийся на хищении государственного флага со здания Алтайского училища олимпийского резерва в Барнауле, не смог объяснить свой поступок, сообщили в региональном управлении Росгвардии.
Напомним, что инцидент произошел в ночь на 10 декабря на улице Тимуровской.
"В ночное время камера видеонаблюдения, расположенная на здании Алтайского училища олимпийского резерва, зафиксировала, как к центральному входу подошла группа людей, и один из них снял закрепленный на флагштоке триколор Российской Федерации. Затем компания продолжила путь, размахивая похищенным флагом. Находившийся внутри сторож нажал кнопку тревожной сигнализации", — уточняют в силовом ведомстве.
По тревоге на место прибыли правоохранители и начали поиск злоумышленников. Вскоре во дворе одной из многоэтажек силовики заметили компанию молодых людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. В руках одного из парней находился похищенный флаг.
"Молодого человека задержали и доставили в дежурную часть отдела полиции. В ходе разбирательства задержанный так и не смог пояснить, для чего ему понадобился флаг. В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении административного производства по ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение)", — резюмируют в Росгвардии.
Комментарии