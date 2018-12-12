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Житель Алтайского края приговорен к 11 годам лишения свободы за смертельное избиение своей жены, сообщает региональная прокуратура.
Уточняется, что в мае текущего года между обвиняемым и его супругой произошла ссора. Конфликт разгорелся из-за того, что жена не ночевала дома.
Сначала мужчина ударил супругу кулаком по лицу, отчего женщина упала на пол, ударившись головой и спиной. "Затем обвиняемый нанес не менее четырех ударов кулаками по туловищу, взял ее за одежду в районе пояса и за воротник, приподнял, ударил головой о закрытую входную дверь дома. От полученных телесных повреждений наступила смерть", — констатируют в правоохранительном ведомстве.
Изначально мужчина признал вину в полном объеме, а затем заявил, что телесные повреждения у супруги образовались от того, что она падала на веранде дома.
В итоге суд приговорил обвиняемого к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.
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