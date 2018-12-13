На досрочные выборы губернатора Алтайского края 9 сентября 2018 года из бюджета было выделено 350 млн рублей. Потратили только 256 млн рублей. С таким отчетом перед краевым парламентом 20 декабря выступит председатель краевой избирательной комиссии Ирина Акимова. Документ имеется в распоряжении портала Amic.ru.
Таким образом, избирательная комиссия вернет в бюджет 94 млн 424 тысячи рублей, то есть почти треть от выделенного.
В день выборов в крае были зарегистрированы 1 млн 832 тысячи 786 избирателей. Для жителей было изготовлено печатной продукции на сумму в 2 млн 863 тысячи рублей. В том числе 2,6 млн пошло на изготовление избирательных бюллетеней. На информирование избирателей было потрачено 5 млн 242 тысячи рублей.
Основная часть средств традиционно пошла на оплату работы членов комиссий — 197 млн 648 тысяч рублей. Плюс ещё 4,3 млн в качестве начислений на допоплату труда. А работали в день выборов 1872 избирательные комиссии и 15 548 членов комиссий. Выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в комиссиях по гражданско-правовым договорам (сборка оборудования, транспортные и погрузочные работы, содержание помещений), составили 14 млн 389 тысяч рублей.
Чуть более 2 млн рублей составили транспортные расходы, 2,1 млн — канцелярские расходы, 902 тысячи — связь, 31 тысяча — командировочные траты.
На изготовление кабин для голосования, ящиков и другого оборудования потратили 1 млн 853 тысячи, на стенды и вывески — 519 тысяч.
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