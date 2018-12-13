47 лет назад, 13 декабря 1971 года, в СССР вышла картина, которую любят и смотрят до сих пор ― "Джентльмены удачи". Фильм есть за что любить: потрясающие актеры, интересный сюжет, тонкий юмор. В день рождения любимого кино вспоминаем лучшие фразы.
- Пасть порву!
- Скока я зарезал, скока перерезал, скока душ я загубил!
- Туфель женский, пожалуйста… Размер 42, 43, 45!
- Это тебе не мелочь по карманам тырить.
- Физкульт-привет!
- Все! Кина не будет. Электричество кончилось.
- Карту купи, деревня!
- Убегать? Канать, обрываться. Говорить неправду? Фуфло толкать. Пивная? Тошниловка. Ограбление? Гоп-стоп. Нехороший человек? Редиска. Хороший человек? Забыл!
- И пусть канает отсюда, а то я ему рога поотшибаю, пасть порву, моргалы выколю! Всю жизнь работать на лекарства будешь, сарделька, сосиска, редиска, Навуходоносор, петух гамбургский!
- Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле параши?
- Я злой и страшный серый волк, я в поросятах знаю толк. Гры-Ы-Ы-Ы!
- А говорил, порожняком пойдет.
- Какой хороший цемент. Не отмывается совсем.
- — А ты зачем бежал? — Все побежали, и я побежал.
- Ходи лошадью, лошадью ходи, дурак!
- Филонишь, гад!
- Украл, выпил ― в тюрьму. Украл, выпил ― в тюрьму. Романтика!
- Кто же его посадит? Он же памятник!
- Жрать охота! А в тюрьме сейчас ужин... макароны.
- Не играть, не пить, не воровать... без меня.
- Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадет ― совсем мертвый будешь!
- Кушать подано! Садитесь жрать, пожалуйста.
- Йес, йес, ОБХС!
- — Ну, говори на "Д". — Воркута. — Почему Воркута? — А я там сидел.
- Митяй, схорониться мне надо.
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